استشاري مؤتمر صناع القرار: القطاع المالي أولويتنا لتخطي الأزمات

كشفت سالي صلاح، الاستشاري الاستراتيجي والتخطيطي لمؤتمر "صناع القرار"، عن التفاصيل الخاصة بالتجهيز للمؤتمر، مؤكدة أن التخطيط للمؤتمر لم يكن شيئا سهلا جدًا، إلا أنه يجمع الحكومة مع القطاع الخاص للوصول إلى اقتراحات، ويتم تجميعها والتقدم بها إلى الدولة.

وأضافت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن الاستجابة كانت كبيرة جدًا، والآن نحتاج لتوحيد الرؤى بدلًا من العمل في بيئة من تعدد الرؤى، منوهة بأن صناعة القرار هي من تخرجنا من الأزمات بشكل آمن وبأقل الخسائر.

وأوضحت أن المؤتمر يبدأ بعدة جلسات أولها يتطرق إلى الجانب في القطاع المالي لما له من تأثير على الصناعة وكافة الصناعات الأخرى، حيث إن صانع القرار يمتلك رؤية واستراتجية وهو من الممكن أن يقدم رؤيته لتخطي الأزمة الحالية.