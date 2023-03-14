عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري مؤتمر صناع القرار: القطاع المالي أولويتنا لتخطي الأزمات

سالي صلاح
سالي صلاح

كشفت سالي صلاح، الاستشاري الاستراتيجي والتخطيطي لمؤتمر "صناع القرار"، عن التفاصيل الخاصة بالتجهيز للمؤتمر، مؤكدة أن التخطيط للمؤتمر لم يكن شيئا سهلا جدًا، إلا أنه يجمع الحكومة مع القطاع الخاص للوصول إلى اقتراحات، ويتم تجميعها والتقدم بها إلى الدولة.

خبير: إفلاس البنوك كارثة أمريكية جديدة تضرب الاقتصاد العالمي

خبير اقتصادي يكشف تأثير إفلاس بنك "سيليكون" الأمريكي على الاقتصاد المصري والعالمي

وأضافت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن الاستجابة كانت كبيرة جدًا، والآن نحتاج لتوحيد الرؤى بدلًا من العمل في بيئة من تعدد الرؤى، منوهة بأن صناعة القرار هي من تخرجنا من الأزمات بشكل آمن وبأقل الخسائر.

 

وأوضحت أن المؤتمر يبدأ بعدة جلسات أولها يتطرق إلى الجانب في القطاع المالي لما له من تأثير على الصناعة وكافة الصناعات الأخرى، حيث إن صانع القرار يمتلك رؤية واستراتجية وهو من الممكن أن يقدم رؤيته لتخطي الأزمة الحالية.

صناع القرار مؤتمر اقتصادى الاقتصاد اخبار التوك شو حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

ترشيحاتنا

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز محافظ جنين وإغلاق حاجز مدينة الخليل

الأرز بـ14 جنيها.. التموين: التخفيضات طالت كافة السلع في معرض أهلا رمضان

ابنة محمد عبدالوهاب: والدي أثرى الموسيقى وجعلها في وجدان كل مصري وعربي

حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.. تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية في السعودية

للمقبلين على الزواج.. الإفتاء تكشف بديل الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. سرعة وبطئ ضربات القلب تصيبك بهذه المشاكل الصحية

بوادر أزمة دبلوماسية.. لماذا ترفض بريطانيا إعادة رخام البارثينون إلى اليونان؟

أطعمة تساعد على تحسين وظائف الغدة الدرقية

الكتابة على أجساد الضحايا وابتزازهن بمقاطع مخلة.. القبض على دجال العراق

فيديو

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

بسبب علاقة غير شرعية.. لغز إنهاء حياة عامل على يد صديقه| شاهد

لاعبو الأهلي تحت التهديد وسر غضب كولر.. ماذا يحدث؟ |شاهد

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ