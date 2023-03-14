عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف تأثير إفلاس بنك "سيليكون" الأمريكي على الاقتصاد المصري والعالمي

صدى البلد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي، والمصنف رقم 16 من بين أكبر البنوك الأمريكية، والبالغ إجمالي أصوله أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، لن يكون له أي تأثير أو تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري لأن البنوك المصرية ليس لها ودائع أو تعاملات مع هذا البنك أو أي أنشطة إستثمارية مشتركة .

وأوضح غراب، أن هناك ثلاث بنوك أمريكية أعلنت إفلاسها أو إغلاقها منها سيليكون فالي وبعده سيجنتشر بنك وقبلهم سيلفرجيت كابيتال بنك، لافتا إلى أن إفلاسهم أثر بالسلب على أداء البورصات العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية والخليجية خلال تعاملاتها الساعات الماضية.

وأضاف أنه على عكس تأثيرها السلبي إلا أنها أثرت بالايجاب على ارتفاع أسعار الذهب خلال الساعات الماضية كما تشير التوقعات إلى ارتفاع سعره خلال الفترات القادمة باعتباره الملاذ الأمن للمستثمرين خاصة بعد انهيار تلك البنوك .

وأشار غراب، إلى أن إفلاس سيليكون فالي، سيؤثر بالسلب على عدد قليل من الشركات الناشئة المصرية التي تتعامل معه في حالة عدم استرداد ودائعها، ولكن قد يتدخل البنك الفيدرالي لتعويض أصحاب الودائع وصرف تأمينات الحسابات.

وأوضح أن إفلاس بنك سيليكون فالي يرجع إلى سياسة التشديد النقدي للفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة عدة مرات خلال عام مضى ولايزال مستمرا، وهذا أدى لرفع سيليكون فالي الفوائد على الودائع، مما سبب فجوة تمويلية لديه، إضافة إلى الإعلان عن بيع سيليكون فالي 21 مليار دولار من أوراق محفظته المالية بخسارة 1.8 مليار دولار، وسيبيع 2.25 مليار دولار من الأسهم الجديدة، وهذا أثار الذعر لدى أصحاب رؤوس الأموال من الشركات الناشئة فهرعوا لسحب أموالهم من البنك ما تسبب في السحب المستمر للودائع وخسائر كبيرة للبنك .

تابع غراب، أن الفترة القادمة تشير إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى الإبطاء في التشديد النقدي وقد يضطر لتثبيت أسعار الفائدة تمهيدا لخفضها تباعا في اجتماعاته القادمة، حتى لا يؤثر رفع الفائدة بالسلب على بقية البنوك، وهذا يعود بالنفع على الحالة الاقتصادية في العالم.

وأعرب عن اعتقاده أن الشركات الناشئة ستتخذ خلال الفترة القادمة خطوات تغييرية منها عدم الاعتماد على حساب مصرفي واحد مهما كان البنك كبيرا، كما قد تبحث عن عدم الاعتماد على التمويل الأمريكي والبحث عن أسواق بديلة، كالسوق الخليجي وغيرها التي تمنح تسهيلات كبيرة للشركات الناشئة .

استثمار الرعاية الصحية الشركات الناشئة البنوك المصرية خبير اقتصادى الإقتصاد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

1000 جينه لكل أم.. شروط وموعد صرف حوافز مالية جديدة للسيدات| تفاصيل

حالة الجو| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليومين المقبلين.. وتحذيرات من أمطار وسيول على هذه المناطق

حنان تعاني ألم الخيانة والغدر.. عشيقة جوزي طلعت أختي

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

ترشيحاتنا

حوافز مالية جديدة للأسر المصرية لإنجاب طفلين فقط | تفاصيل

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها بطريقة بشعة.. تفاصيل مؤلمة

خلوا بالكم.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والأحوال الجوية غير مستقرة.. فيديو

لن تقف على ساق واحدة.. أول تعليق من الكرملين على تمديد صفقة الحبوب

الصحة: تنفيذ حملات توعوية عن تنظيم الأسرة بـ22 وزارة وهيئة منذ ديسمبر

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وبأسعار مخفضة.. أفكار للأطفال لتقديم هدايا عيد الأم

فيديو مؤثر.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ كلب من الغرق في كاليفورنيا

لن تصدق.. تفاصيل ابتكار هاند فري للقلب من أجل إنقاذ حياتك

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

فيديو

عايزين فلوسنا.. سر انهيار بنك SVb الأمريكي

درجات الحرارة تصل لـ11.. تحذير عاجل من حالة الطقس

علا غانم: زوجي كان بيصورني دون علمي وبيهددني بالفيديوهات.. وسأقاضيه

علا غانم: مستعدة لتحليل المخدرات ردا على أكاذيب زوجي.. وكان بيطلب هدايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ