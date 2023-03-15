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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها نزيف اللثة .. تعرف على أعراض تليف الكبد

نزيف اللثة
نزيف اللثة

يحدث تليف الكبد أو مرض الكبد الدهني نتيجة تراكم الدهون في الكبد، ويؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة جسدية بما في ذلك تحويل الطعام المستهلك إلى طاقة والتخلص من السموم من الدم.. ومن المهم تشخيص تليف الكبد في الوقت المناسب لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في جميع أنحاء الجسم.
ووفقًا لموقع اكسبريس يعد تليف الكبد هو أشد مراحل مرض الكبد الدهني ويحدث بعد سنوات من التهاب الكبد مما يجعله متندبًا ومتكتلًا ومنكمشًا ويمنع الكبد من العمل بشكل صحيح. 

يمكن أن يؤدي الضرر الناجم عن تليف الكبد في النهاية إلى فشل الكبد.. وفيما يلي وفقا لموقع هيلث بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكبد.

أعراض تليف الكبد


قد يكون نزيف اللثة أثناء تنظيف أسنانك علامة على أن لديك مرحلة شديدة من مرض الكبد الدهني لأنه في هذه الحالة يمكن أن تسبب لك النزيف أو الكدمات بسهولة أكبر.. وبالمثل، قد تواجه أيضًا نزيفًا متكررًا في الأنف.

 ويرتبط تليف الكبد أيضًا بفقدان الأسنان والتهاب اللثة وهي عدوى خطيرة في اللثة تدمر الأنسجة الرخوة حول الأسنان. 

وقد يساعد اتخاذ خيارات نمط حياة صحي في منع الأعراض من التفاقم ونظرًا لأن الكبد يفقد قدرته على العمل بشكل صحيح فمن المحتمل أن تواجه أعراض أخري كفقدان الشهية والغثيان وحكة في الجلد.


أعراض المرحلة المتأخرة من تليف الكبد

وفي المراحل المتأخرة من مرض الكبد الدهني قد تواجهين أعراضًا مزعجة مثل اليرقان وقيء الدم، والبراز الداكن، وتراكم السوائل في الساقين والبطن، والتعب والضعف، وفقدان الوزن وهزال العضلات، والألم وظهور خطوط حمراء صغيرة (الشعيرات الدموية) على الجلد فوق مستوى الخصر، تساقط الشعر، نوبات الحمى والرعشة.

عوامل الخطر تليف الكبد

وتشمل عوامل الخطر المرتبطة بتطور مرض الكبد الدهني مرض السكري من النوع 2، والغدة الدرقية غير النشطة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم والسمنة)

الكبد الدهني مرض الكبد الدهني أعراض تليف الكبد تليف الكبد المرحلة المتأخرة من تليف الكبد

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