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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موافى: القيء المصحوب بالدم له علاقة بجروح المريء

صدى البلد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن هناك بعض الحالات التي تتعرض للقئ مصحوب بالدم، محددا أسباب القيء تكون نتيجة وجود جروح في الجزء الأسفل من المريء نتيجة تكرار حالات القيء.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه في تلك الحالة بعد الاطمئنان لوجود جروح أسفل المريء نتيجة زيادة القيء لا يكون الموضوع خطير.

جاء ذلك خلال رد الدكتور حسام موافي على سؤال إحدى متابعات البرنامج أنها ليس لديها رغبة في الأكل بعد وفاة والدها كما أنه يغمى عليها كثيرا ويحدث لها قيء في بعض الحالات يكون دما، مطالبا منها بالذهاب إلى دكتور نفسي مع الدعاء كثيرا لوالدها.

 رسالة إلى تلك الفتاة

ووجه موافي رسالة إلى تلك الفتاة، قائلا إنه في حال وجود سيدنا محمد صل الله عليه وسلم في زمانا سوف يفتخر أن الله سبحانه وتعالى والملائكة صلوا عليه كما جاء في القرآن الكريم« إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما».

وتابع الدكتور حسام موافي أنه في حال صبر الشخص على موت أقرب الناس إليه كما جاء في آيات الذكر الحكيم : «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون»، وبذلك فالله سبحانه وتعالى يصلى عليهم.


واستطرد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن الموت ليس عقوبة نهائيا، فالموت حق على الجميع.

الدكتور حسام موافي المريء سيدنا محمد حسام موافي زيادة القيء أسفل المريء

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