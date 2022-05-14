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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كورونا كلمة السر .. تفاصيل عن التهاب الكبد الوبائي بين الأطفال

التهاب الكبد بين
التهاب الكبد بين الأطفال

تستمر حالات التهاب الكبد الحاد غير المبررة بين الأطفال في الظهور في كندا وحول العالم ، وبينما يبحث مسؤولو الصحة بشكل كبير عن سبب المرض الغامض، يشير الباحثون إلى صلة محتملة بـ كورونا COVID-19.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك الآن ما لا يقل عن 348 حالة محتملة من حالات التهاب الكبد الحاد الوخيم - أو التهاب الكبد - لدى الأطفال قيد التحقيق في جميع أنحاء العالم، والتي لا تسببها فيروسات التهاب الكبد المعتادة أو أي مصدر واضح آخر.

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الصحة العالمية: مصر خالية من التهاب الكبد الغامض.. فيديو

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تقرير: العلماء يبحثون عن علاقة التهاب الكبد الوبائي بـ فيروس كورونا

التهاب الكبد الوبائي هي عائلة من الفيروسات المعروفة عادةً بتسببها في نزلات البرد المعتدلة أو مرض شبيه بالإنفلونزا، تعمل الفرق العالمية أيضًا على التركيز على التأثيرات المحتملة من SARS-CoV-2.

قامت دراسة حالة أمريكية حديثة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والتغذية للأطفال بتحليل فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت تتمتع بصحة جيدة في السابق أصيبت بفشل كبدي حاد بعد أسابيع قليلة من تعافيها من عدوى COVID خفيفة.

قالت الدكتورة آنا بيترز ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في المركز الطبي لمستشفى الأطفال في سينسيناتي: "كان لدى المريض نتائج فحص خزعة الكبد واختبار دم يتوافق مع نوع من التهاب الكبد المناعي الذاتي الذي قد يكون ناتجًا عن عدوى كورونا COVID".

قال بيترز المؤلف الرئيسي للدراسة، إنه بينما كان من المستحيل إثبات أن COVID تسبب مباشرة في مرض الكبد في هذه الحالة - فمن المحتمل أن الفيروس تسبب في "استجابة مناعية غير طبيعية" التي تهاجم الكبد بعد ذلك.

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