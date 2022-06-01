علاجات منزلية لنزيف اللثة

إذا كنت ممن يعانون دوما من نزيف اللثة فيمكنك التخلص منه بسرعة بمجموعة علاجات طبيعية سريعة يمكن أن تمنع نزيف اللثة والتهابها إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

1. زيت القرنفل:

يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية ، حيث يساعد زيت القرنفل على تقليل التهاب اللثة ووقف نزيف اللثة إلى حد كبير. خذ القليل من زيت القرنفل وافركه على لثتك أو امضغ فصًا أو فصين. قد تشعر بإحساس طفيف بالحرقان ، لكنه سيقلل الالتهاب بدرجة أكبر.

2. العلاج بالصبار

للأوفيرا العديد من الخصائص الطبية ومن بين خصائصه تقليل التهاب اللثة ، مما يقلل احتمالية حدوث نزيف. خذ كمية صغيرة من لب الألوفيرا وقم بتدليكها على لثتك

3. التنظيف بالفرشاة والخيط:

يجب تنظيف اللثة بالفرشاة مرتين يوميًا مع استخدام الخيط. لن يمكّنك فقط من الحصول على ابتسامة بيضاء لؤلؤية ، بل سيساعدك أيضًا في الحفاظ على العديد من المشاكل المتعلقة باللثة والأسنان.

4. الفواكه والخضروات الطازجة:

تعد الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات الحرارية و يساعد مضغ الخضار النيئة على تحسين الدورة الدموية في اللثة ، مما يساعد على تقليل نزيف اللثة.

5. الغرغرة بالملح:

من أسهل وأبسط العلاجات المنزلية الغرغرة بالماء المالح. خذ بعض الماء الفاتر وأضف القليل من الملح والغرغرة به ثلاث مرات في اليوم و تأكد من أن الماء ليس ساخنًا لأنه قد يؤدي إلى الحروق.