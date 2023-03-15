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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: من الصعب أن يتولى موسيماني تدريب الزمالك

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه لا يعتقد أن يتولى بيتسو موسيماني تدريب نادي الزمالك، خصوصًا أنه يتقاضى راتبًا أفضل مع أهلي جدة والذي اقترب من الصعود للدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، لذلك من الصعب ان يوافق على تدريب الفريق الأبيض حاليا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لو جاء إلى الزمالك، فهل سيتم اعطائه الصلاحيات الفنية كاملة، وجلب أبرز اللاعبين الذين يطلبهم، خصوصًا أن الفريق في وضع صعب حاليا، والصفقات التي جاءت بداية الموسم الجاري لم تلبي الاحتياجات".

وأضاف: "موسيماني مدرب كبير وله تاريخ جيد في دوري أبطال إفريقيا، وخبرات كبيرة في القارة السمراء وسيكون مكسب لنادي الزمالك لو تم التعاقد معه".

وواصل: "هناك تراجع كبير بالفعل في أداء الزمالك وكنت معارض لعودة فيريرا، ولم يصبح لديه شغف كبير للعمل بقوة، حتى جماهير الزمالك كانت ترتبط بالمدرب كثيرا، لكنها في الفترة الأخيرة تنتقده بقوة".

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