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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الإسعافات الأولية للدغة ثعبان سام .. اعرف الخطوات

لدغة
لدغة

تُعد لدغة ثعبان سام من أصعب الأشياء التى يمكن أن تقضى على حياة الإنسان فى وقت قصير جدًا مما يُحتّم على الجميع معرفة الإسعافات الأولية بشكل مُسبق.

وما لا يعرفه كثيرون أنه ليس كل ثعبان سام فبعض الأنواع مفعولها ضعيف والبعض الآخر قد يصيب الإنسان بـ “ اللدغة الجافة” الخالية من السم فى حين أن هناك بعض الأنواع شديدة السمية.

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ووفقًا لما جاء فى  صحيفة “ ديلي ميل” نعرض لك التصرفات الصحيحة فى حالة التعرض للدغ من ثعبان سام نقلًا عن مجلس الإنعاش الأسترالي :

- ضع ضمادة ضغط عريضة بحزم وإحكام بالقرب من مكان الإصابة لمنع انتشار سم الـ ثعبان فى الجسم

- لتقليل تدفق الدم وتأخير انتشار سم الـ ثعبان ضع ضمادة أخرى تبدأ من أصابع اليدين والقدمين وتغطي أكبر قدر ممكن من الطرف

- جبيرة الطرف بما في ذلك المفاصل على جانبي اللدغة لتقييد حركة الطرف

- حافظ على راحة المصاب والطرف تمامًا

- إحضار وسيلة نقل للضحية إن أمكن

- نقل الضحية للرعاية الطبية ويفضل بواسطة سيارة إسعاف

- إذا كان الضحية بمفرده ، يجب أن يطبق ضمادة التثبيت بالضغط بشكل كامل قدر الإمكان على موقع اللدغة والطرف المصاب وأن يظل ثابتًا حتى وصول المساعدة

لا تغسل منطقة اللدغة أو تحاول امتصاص السم فمن المهم للغاية الاحتفاظ بآثار السم لاستخدامها مع مجموعات تحديد السم.

لا تقم بشق أو قطع العضة أو وضع عاصبة عالية لأنها غير فعالة ويمكن أن تكون قاتلة إذا تم إطلاقها.

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