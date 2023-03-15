الكنافة الغرقانة والشرقانة .. هتبقى ترند رمضان السنة دى

ذاع صيت الكنافة الغرقانة والكنافة الشرقانة قبل بداية شهر رمضان لعام 2023 واهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة هذا النوعان الجديدان

واعتدنا فى السنوات الأخيرة على ظهور أشكال وأنواع جديدة من الكنافة خلال شهر رمضان كان أشهرها الريد فليفت وبالنوتيلا حيث أنها من أشهر الحلويات الشرقية الرمضانية لذا يسعى الطهاة للابتكار فى طهيها .

وتعد الكنافة والشرقانة والغرقانة من أشهر الأنواع التى ظهرت مع اقتراب رمضان 2023 ولكن هل تعلم أن هذا النوعان قديمان بعض الشئ بل وأحدهما يمكن صناعتها من البسبوسة بدلا من الكنافة.

الفكرة تكمن فى عدم شهرة الكنافة الغرقانة والشرقانة في السنوات الماضية ولكنهما كانتا متواجدتين، وإليكم الفرق بين الكنافة الغرقانة والشرقانة .

الكنافة الغرقانة

الكنافة الغرقانة سميت بهذا الاسم لأنها تكن غارقة فى اللبن الساخن أو الحليب المكثف والمكسرات ويمكن تقديمها بعدة أشكال مختلفة .

الكنافة الغرقانة شكل مختلف

شكل الكنافة الغرقانة

الكنافة الشرقانة

الكنافة الشرقانة تشبه فى الشكل المولتن كيك إلى حد كبير فهى عبارة عن قالب كبير من الكنافة التى تحتوى بدخلها على كمية كبيرة من الكريمة والقشطة والمكسرات المفضلة .

وتتكون الطبقة الخارجية عادة من الكنافة المقطعة لأجزاء صغيرة جدا وتدهن بالسمنة أو الزيت ويكون بها شكل نصف كرة بحيث تكن القشطة وباقى الحشو من الداخل وبعض الأشخاص يستبدلونها بالبسبوسة ولكن بنفس الخطوات .

كنافة شرقانة بالبسبوسة