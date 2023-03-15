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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكنافة الغرقانة والشرقانة .. هتبقى ترند رمضان السنة دى

الكنافة
الكنافة

ذاع صيت الكنافة الغرقانة والكنافة الشرقانة قبل بداية شهر رمضان لعام 2023 واهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة هذا النوعان الجديدان 

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واعتدنا فى السنوات الأخيرة على ظهور أشكال وأنواع جديدة من الكنافة خلال شهر رمضان كان أشهرها الريد فليفت وبالنوتيلا حيث أنها من أشهر الحلويات الشرقية الرمضانية لذا يسعى الطهاة للابتكار فى طهيها .

وتعد الكنافة والشرقانة والغرقانة من أشهر الأنواع التى ظهرت مع اقتراب رمضان 2023 ولكن هل تعلم أن هذا النوعان قديمان بعض الشئ بل وأحدهما يمكن صناعتها من البسبوسة بدلا من الكنافة.

الفكرة تكمن فى عدم شهرة الكنافة الغرقانة والشرقانة في السنوات الماضية ولكنهما كانتا متواجدتين، وإليكم الفرق بين الكنافة الغرقانة والشرقانة .

الكنافة الغرقانة 

الكنافة الغرقانة سميت بهذا الاسم لأنها تكن غارقة فى اللبن الساخن أو الحليب المكثف والمكسرات ويمكن تقديمها بعدة أشكال مختلفة .

الكنافة الغرقانة شكل مختلف
الكنافة الغرقانة شكل مختلف

شكل الكنافة الغرقانة
شكل الكنافة الغرقانة

الكنافة الشرقانة

الكنافة الشرقانة تشبه فى الشكل المولتن كيك إلى حد كبير فهى عبارة عن قالب كبير من الكنافة التى تحتوى بدخلها على كمية كبيرة من الكريمة والقشطة والمكسرات المفضلة .

وتتكون الطبقة الخارجية عادة من الكنافة المقطعة لأجزاء صغيرة جدا وتدهن بالسمنة أو الزيت ويكون بها شكل نصف كرة بحيث تكن القشطة وباقى الحشو من الداخل وبعض الأشخاص يستبدلونها بالبسبوسة ولكن بنفس الخطوات  .

كنافة شرقانة بالبسبوسة
كنافة شرقانة بالبسبوسة

الكنافة الشرقانة
الكنافة الشرقانة
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