بملابس ملفتة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة | شاهد

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافته.

وتألقت إيمان العاصي، مرتديه توب بسيط وأنيق باللون الأسود دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إيمان العاصي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت إيمان العاصي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إيمان العاصي