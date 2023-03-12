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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم جريء.. عبير صبري تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

عبير صبري
عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت عبير صبري مرتدية فستانا قصيرا باللون الرمادي الغامق، وتميز الفستان بتصميم أنيق ومختلف ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عبير صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها المميز. 

وإليكم صور عبير صبري 

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