بالأحمر الناري.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وأكملت إطلالتها بحزام أسود حول الخصر.

أنتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ياسمين عز

ياسمين عز