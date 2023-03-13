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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان راقي.. إطلالة الملكة رانيا في عقد قران ابنتها

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الاردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة من عقد قران ابنتها الأميرة إيمان.

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وخطفت الملكة رانيا في عقد قران ابنتها الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام متوسطة الطول و اتسم باللون البيج و صيحة البليسة التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، قد حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية ديور.

وتزينت الملكة رانيا بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
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الملكة رانيا
الملكة رانيا
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