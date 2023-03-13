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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطبلون جينز مع تي شيرت نصف كم باللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

تزينت ياسمين عز بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

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