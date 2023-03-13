بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطبلون جينز مع تي شيرت نصف كم باللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

تزينت ياسمين عز بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.