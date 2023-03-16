انتظر مهلة.. سعر الذهب اليوم في مصر 16-3-2023

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-3-2023، على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محالات الصاغة، شهدت استقرار نسبيا بعد سسلسة الارتفاعات متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وتشهد أسعار الذهب عالميا تقلبات كثيرة خلال الشهر الحالي، حيث أثرت التغيرات التي تحدث في العالم على سوق الذهب.

وأكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب أنه في وقت التقلبات في سعر الذهب من الافضل أن لا يقوم أحد بببيع الذهب، قائلا: “مع التذبذب الذي من الممكن أن نشهده حاليا، فإن الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا”.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1940 جنيها للجرام الواحد للشراء، اما سعر بيع الذهب فسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 1920 جنيها.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية، والتي يقدم من خلالها سعر الدولار أيضا إلى جانب أسعار السلع .

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2,194 جنيه للبيع 2,217 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 سجل 2,011 جنيه للبيع 2,032 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1,920 جنيه للبيع 1,940 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,194 شراء 2,217 أسعار الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,011 شراء 2,032 أسعار الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,920 شراء 1,940 أسعار الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,646 شراء 1,663 أسعار الذهب اليوم عيار 14 بيع 1,280 شراء 1,293 أسعار الذهب اليوم عيار 12 بيع 1,097 شراء 1,109 الاونصة بيع 68,242 شراء 68,953 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 15,360 شراء 15,520 الكيلو بيع 2,194,286 شراء 2,217,143

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 1,646 جنيه للبيع و1,663 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سجل اليوم بيع 1,097 شراء 1,109

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب اليوم عيار 12 الاقل سعرا 1,097 جنيها للبيع 1,109 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل اليوم الخميس 16-3-2023 بيع 15,360شراء 15,520 جنيها.