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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بدء فاعليات المؤتمر الخامس عشر لشباب الباحثين بكلية التربية بالوادي الجديد|صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

بدأت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الخامس عشر لشباب الباحثين بكلية التربية بجامعة الوادى الجديد تحت عنوان (دور التعليم فى تنمية الاقتصاد الأخضر)، تحت إشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية والدكتور اسامة زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر. 

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الموتمر العلمى الخامس عشر لشباب الباحثين بكلية التربية فرصة للتعريف بالبحث العلمي وايجاد فرص التعارف بين الباحثين أنفسهم من ناحية والمجتمع العلمي من ناحية أخرى، بالإضافة إلى التعرف على القضايا والاهتمامات البحثية المشتركة للباحثين وتوجيه بحوث طلبة الدراسات العليا لخدمة القضايا التنموية، والعمل على توطيد الإرتباط المؤسسي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة وبين مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، وذلك عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.

وأكد الدكتور أسامة زين العابدين رئيس المؤتمر أن الفعاليات تهدف إلى تأهيل كادر الباحثين الشباب لإدارة المؤتمرات العلمية بكفاءة، وإبراز الجهود العلمية الحديثة وآخر ما توصلت إليه البحوث في مجال التعليم الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور تتمثل في الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات الخضراء وتعزيز شراكات جديدة بين مؤسسات التعليم العالى تعزيز شراكات جديده بين مؤسسات التعليم الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلى والقطاع الخاص بالاضافة إلى أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم مقترحات لتطوير التعليم الجامعى فى ضوء متطلبات الاقتصاد الاخضر.

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من جانبه قال الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الباحثين وطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس على تضمين الاقتصاد الأخضر في مقررات التعليم العام وإعداد خريج يتوافق مع متطلبات سوق العمل في ضوء الاقتصاد الأخضر وإعداد برامج تدريب في الجامعات لإكساب الطلاب مهارات في تطبيق متطلبات علي الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات لتحويل الروضات والمدارس والجامعات إلى التعليم الاخضر بالإضافة إلى تأهيل مخرجات جامعية بشرية ( الطلاب والخريجين ) مؤهله ومدربة ، بالإضافة إلي اعداد نظم اخراجية متخصصة للجامعة.

وأوضح الدكتور محمد على قاسم مقرر المؤتمر أن مؤتمر شباب الباحثين الذى تحرص كلية التربية على عقده سنويا فرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على كل جديد في مجال العلوم التربوية، بالإضافة إلى صقل المهارات البحثية ومهارات تنظيم المؤتمرات لدي شباب الباحثين.

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