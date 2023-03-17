حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

تتواصل جهود الحكومة المصرية التي تهدف إلى رفع الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الذهب والذي بدوره سيساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تمتلك مصر فرصا عالية تؤهلها لأن تصبح ضمن أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذهب،

المهندس طارق الملا

أخبار مبشرة خلال الأسابيع القادمة

ويتركز إنتاج الذهب بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، منطقة حمش، ووادي العلاقي، وبالتالي انتاج الذهب يصبُ في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الاقتصاد القومي.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تستهدف جذب استثمارات عالمية في مجال إزالة الكربون في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى وضع خارطة طريق لخطط إزالة الكربون وتأسيس هذه الصناعة في مصر.

وأكد الملا، أنه تم البدء في تجارب الإنتاج التجريبي من منجم الذهب إيقات، كما سيتم إجراء زيارات في الفترة القادمة للموقع للتأكيد على إتمام التشغيل والانتاج التجريبي، وبناء عليه سيتم الإعلان عن موعد بدء التشغيل الرسمي قبل الافتتاح.

وتابع: "اقتربنا من انتهاء تجارب التشغيل، وستكون هناك أخبار مبشرة خلال الأسابيع القليلة القادمة وسيتم الإعلان عن التفاصيل".

ومنجم الذهب إيقات يقع بالصحراء الشرقية، وكان المهندس طارق الملا أعلن خلال عام 2020، عن تحقيق كشف تجاري للذهب بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية، في منطقة امتياز شركة شلاتين، باحتياطي يُقدّر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار 10 سنوات.

يذكر أيضاً أن شركة إيقات منجم الذهب هي ثالث شركة في مصر تستخرج الذهب والمعادن المصاحبة.

وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، في فبراير 2023 أن منجم جبل إيقات يستطيع إنتاج أكثر من 200 كيلوجرام من الذهب شهريًا، موضحًا أن ذلك سيدعم رصيد البنك المركزي من الذهب، وذلك من خلال إعطاء قوة للعملة المصرية والاقتصاد المصري ككل.

وأضاف فرج، أن هذا المنجم يعادل منجم السكري فى الاحتياطي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المناجم الخاصة بالذهب، ومنها منطقة عتود في الصحراء الشرقية، ومنطقة المثلث الذهبي، ومنطقة حنش، ومنطقة وادي العراقي، والبرانية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 100 منطقة تصلح للتنقيب عن الذهب في مصر، مؤكدا أن استخراج الذهب من منجم إيقات، يتم بأيادٍ مصرية.

وأضاف أن الذهب صناعة وليس مجرد رفاهية، فهو احتياطي استراتيجي للأفراد والدول، كما انه الملاذ الآمن للدول والأفراد، مشيرا إلى أن الذهب أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات، لافتاً إلى أن هناك تقريرا يكشف أن المصريين اشتروا في عام 2022، 40 طن سبائك ومشغولات ذهبية.

منجم إيقات

40 طن من سبائك ومشغولات ذهبية

ولفت إلى أن زيادة احتياطي الذهب ستنعكس بقوة وبشكل إيجابي على الاقتصاد القومي وقيمة الجنيه أيضًا.

وأوضح: "بدلا من تنقية الذهب في الخارج، سيتم تنقيته في مصر بالمواصفات العالمية وإنتاج السبائك المصرية المعتمدة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في صناعة الذهب في مصر.

وذكر أن سعر الذهب يتم تحديده عالميًا، ولكن إنتاج منجم إيقات سيدعم الاقتصاد القومي والبنك المركزي.

وصنف مجلس الذهب العالمي في فبراير 2023، مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام المنقضي، حيث شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضي، وتمت إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلو تقريبا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنك المركزي المصري كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس.

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47% خلال أول 10 أشهر من عام 2022، لتصل إلى 1.326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء.

صدرت مصر ذهبا وحليا وأحجارا كريمة إلى 37 دولة خلال عام 2022 وسيطرت كندا على 50.2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.

كما استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49.5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%، وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2022 في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

من الجدير بالذكر أيضاً أن انتاج الذهب في مصر يتركز في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.

منجم السكري

مصر تمتلك كنوز من الذهب بمناجمها

وتملك مصر مجموعة من مناجم الذهب، التي نعرض لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات حولها، وأين تقع؟، وحجم إنتاجها من المعدن النفيس:

منجم السكري

منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري بالصحراء الشرقية على مسافة 30 كيلو متر جنوبي مرسى علم، تم اكتشافه عام 1995، وبدأ العمل به عام 2009، ويعد من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج.

وأكدت وزارة البترول أنّه في 2019 شهد بيع نحو 15 طنا من الذهب والفضة من إنتاج منجم السكري، وبلغت إجمالي قيمة مبيعاتها نحو 650 مليون دولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة عليها 3% نحو 19.5 مليون دولار.

منجم حمش

يقع على بعد 100 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية قرب محمية وادي "الجمال حماطة"، وتم إنتاج أول سبيكة ذهبية تجريبية لأول مرة في مصر من المنجم عام 2007، وبلغ الإنتاج في فبراير 2010 نحو 65 كيلو جراما.

منجم وادي العلاقي

يوجد بعد 250 كيلو مترا جنوب شرق مدينة أسوان، في جنوب مصر، وكانت نتائج الاستكشاف مُثمرة في مناطق سيجا وأم شاشوبة وحايمور، إذ تم اكتشاف الذهب بكميات اقتصادية وبمعدلات تركيز مرتفعة تتراوح من 2 إلى 4 جرامات في الطن.

منجم عتود

يقع غرب مرسى علم بنحو 55 كم وجنوب طريق إدفوـ مرسى علم 5 كم، ويوجد الذهب في عروق مرو حاملة للذهب تنتشر في منطقة نحو 9 كم2 محصورة في صخور الجابرو المكونة لجبل عتود، ويشمل احتياطي الذهب المؤكد بحجم 8595 طنا بمتوسط نسبة ذهب 12.68جم في الطن .

منجم البرامية

يقع عند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو ويخترقها طريق إدفوـ مرسى علم ويوجد معدن الذهب في عروق المرو، ويعتبر واحدا من أكبر وأغنى مناجم الذهب في مصر، وتقدير الاحتياطي يقع في 3 نطاقات، الأول يحتوي على 14.8 مليون طن خام بنسبة ذهب 1.07 جم في الطن ويحتوي على كمية من الذهب 16 طنا، والثاني يحتوي على 1.22 مليون طن خام بنسبة ذهب 2.85 جم للطن، ويحتوي على كمية ذهب 3.5 طن، والثالث يحتوي على 0.5 مليون طن خام بنسبة ذهب 3.00 جم في الطن، ويحتوي على كمية ذهب 1.5 طن.

منجم أبو مروات

يقع في جنوب طريق سفاجا قنا قرب جبل أبو مروات، وشمال شرق وادي أبو مروات أحد فروع وادي سمنة، يوجد به معدن الذهب والفضة مصاحبا لمعدن من الزنك والرصاص والنحاس بحجم احتياطي 290 ألف طن بنسبة ذهب تترواح ما بين 3.8 – 7.7 جم في الطن وفضة تترواح ما بين 43.3 – 102 جم في الطن.

منجم أم عود

يقع عند الكيلو 55 جنوب غرب مدينة مرسى علم، 6 كم إلى الغرب من الصباحية، ويوجد الذهب فيى عروق الكوارتز الأبيض الرمادي ويمثل حجم الاحتياطي 15600 طن، ونسبة الذهب 22.7 جم في الطن.

منطقة حلايب وشلاتين

تحتوي منطقة حلايب وشلاتين على صخور مليئة بالذهب، ففيها جبل الأنبط الذي استخرج سكان القبائل 7 كجم منه في صورة عرق ذهب، وعرق آخر يزن 6 كجم من منطقة أخرى من الجبل ذاته.

المثلث الذهبي

يوجد في بمنطقة المثلث الذهبي التي تقع بمحافظة البحر الأحمر بين سفاجا والقصير 94 موقعا للذهب.