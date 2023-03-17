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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تصل لـ 465 جنيها.. حوافز إضافية وزيادة بأجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس

حوافز إضافية للمعلمين
حوافز إضافية للمعلمين وأساتذة الجامعات

بموجب توسيع حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقرت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها أمس الأربعاء بمنح حوفز شهرية إضافية للمعلمين، وكذلك أعضاء هيئة التدريس

 

وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة تقضي بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ ، والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

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حوافز إضافية لأعضاء المهن التعليمية 

 

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

1- كبير معلمين ٤٤٠ جنيه. 

2- معلم خبير ٤٤٥ جنيه. 

3- معلم أول أ ٤٥٠ جنيه. 

4- معلم أول ٤٦٥ جنيه. 

5- معلم معلم مساعد ٤٨٥ جنيه. 

 

فى حين يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها ۳۰۰ جنيه شهرياً.

 

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

 

توجيهات الرئيس بزيادة الأجور وصرفها أبريل المقبل

 

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  الحكومة مؤخرا بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:


زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
 

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