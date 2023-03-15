7000 رواتب.. الحق قدم وظائف خالية

توفر وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عنها، عدد من الوظائف الخالية، لتلبي احتياجات شركات القطاع الخاص، وذلك للتقديم عليها خلال شهر مارس 2023 بعدد من المحافظات.

وظائف خالية بمحافظة اسيوط

-عدد 10 مشرفين - موقع بشركة بترول بمحافظة أسيوط - خبرة - كمبيوتر، وراتب من 4500 لـ5000 جنيه، والتقديم من أبناء المحافظة.

وظائف عمل بمحافظة الإسكندرية



واوضحت وزارة القوي العاملة بعض الوظائف الخالية، والتي جائت كالتالي:-

- فرع العجمي شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف، بجوار شركة ليسيكو للسيراميك، وأمام شارع الزهور وشركة الغاز.

- فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45، برج بانوراما أمام مسجد الفتح وكافيه باب الخلق، الدور الأول علوي.

- فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك ومطعم بن الحلال غيط الصعيدي (برج السعد).

- فرع فلمنج في 17 شارع بن النديم، ناصية شارع محمد فريد برج باراديس، أعلى كارفور بولكلي، الدور الثاني.

- فرع فيكتوريا 294 شارع مصطفى كامل، ميدان الساعة برج العربي أمام مرور الساعة، أعلى عصير أبو عمر، الدور الثاني.

شروط التقديم على وظائف القوى العاملة بالإسكندرية



-المتقدمات من الإناث فقط

-القدرة على العمل الميداني

-مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط

-الإقامة بالنطاق الجغرافي للمنطقة العمل بها

السن من 18 إلى 35 عامًا

وظائف خالية بمحافظة القاهرة

وظائف خالية بعدد من التخصصات، و برواتب تصل لـ 7000 جنيه حسب الخبرة.

- عدد 200 فرد أمن بمبنى إداري بالعاصمة الإدارية براتب 4000 جنيه وإقامة و4 أيام أجازة.

- عدد 100 فرد أمن في مدارس دولية ومباني بالعاصمة الإدارية براتب 3500 جنيه وإقامة و4 أيام إجازة.

- عدد 100 فرد أمن في مدينتي العبور والشروق براتب 5400 جنيه والعمل 16 ساعة، و8 أيام أجازة.

- عدد 50 فرد أمن في مبنى إداري العبور براتب 3300 جنيه و4 أيام راحة.

- عدد 50 فرد أمن في مبنى إداري بمدينة بدر براتب 2800 جنيه والعمل 8 8 وإقامة أو بدون.

- عدد 10 مديرين مواقع بالعاصمة الإدارية، والراتب من 5000 لـ7000 جنيه، و4 أيام راحة وإقامة.

- عدد 30 فرد أمن في كايرو فيستيفال القطامية بالقرية الذكية براتب 3300 جنيه و4 أيام راحة.

- عدد 30 فرد أمن في كمبوند تحت الإنشاء بالتجمع الأول براتب 4000 جنيه وإقامة.

- عدد 10 أفراد أمن في أبو رواش بالجيزة براتب 3700 جنيه و4 أيام راحة.

- عدد 10 أفراد أمن للعمل في توكيل سيارات أول جمال عبد الناصر براتب 2800 جنيه و4 أيام راحة.

- عدد 2 بودي جارد في العبور براتب 4000 جنيه و8 ساعات عمل، و4 أيام راحة.

خطوات التقديم بالوظائف المعلنة بوزارة القوي العاملة

على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر

أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354

أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة .

مزايا الوظائف المعلنة بوزارة القوي العاملة

تأمين صحي

تأمين اجتماعي

إقامة ومواصلات

بوليصة تأمين.