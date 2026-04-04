محافظ القاهرة : 11 مليون شخص يترددون على العاصمة يوميًا.. صور

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لكلية العلوم (بنين) بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان: "دور العلوم الأساسية كقاطرة للتنمية في دعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030"، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال محافظ القاهرة، خلال الجلسة النقاشية التى شارك فيها، المحافظة خلال الـ 12 عامًا الماضية شهدت تطورًا حضريًا غير مسبوق في مجالات البنية التحتية ، والإسكان، والقضاء على العشوائيات، وتطوير شبكة الطرق التى لولاها لتحولت القاهرة إلى جراج كبير.

11 مليون زائر يوميا للمحافظة

وأضاف محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة من المحافظات العريقة حيث يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، بالإضافة إلى 11 آخرين يتردوا عليها يوميًا.

وأكد محافظ القاهرة أن محاور العمل داخل المحافظة تتضمن استكمال مشروعات البنية التحتية، إلى جانب مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والقاهرة الخديوية، وتطوير مسارات آل البيت، ومسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى الهوية البصرية لمحافظة القاهرة، حيث تسعى المحافظة إلى تحويل القـاهرة إلى متحف مفتوح، وتحقيق رؤيتها فى أن تصبح عاصمة سياحية، ثقافية، فنية، علمية يحظى قاطنيها وزوراها بتجربة حياتية مميزة.

يُقام المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبعناية الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والباحثين، في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو تعظيم دور البحث العلمي والابتكار في خدمة قضايا التنمية الوطنية، تحت شعار: "تنمية وطنية تقودها العلوم والمعرفة".