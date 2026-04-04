الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حصاد شئون القرآن.. "الأوقاف" تعقد 116 ألف جلسة وتُحفظ في 30 ألف حلقة خلال 3 أشهر

وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن الحصاد الختامي لأنشطة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم خلال الربع الأول من عام 2026 (الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس). وكشف التقرير عن طفرة هائلة في نشر إتقان التلاوة وعلوم القرآن، حيث بلغ إجمالي الجلسات القرآنية المنعقدة نحو 116,060 جلسة، شملت المقارئ، مكاتب التحفيظ، ومراكز التلاوة بجميع أنحاء الجمهورية.


أولاً: المقارئ القرآنية 74 ألف مقرأة لجميع الفئات
تصدرت المقارئ القرآنية المشهد بنحو 74,402 مقرأة، تنوعت لتشمل كافة فئات المجتمع
 مقارئ الأئمة والأعضاء عُقدت بواقع 17,550 مقرأة للأئمة والأعضاء المعتمدين.
مقارئ الجمهور

 سجلت الرقم الأكبر بنحو 47,320 مقرأة أسبوعية، مما يعكس الإقبال الشعبي الكبير.
 مقارئ السيدات والواعظات

 تم عقد 2,093 مقرأة مخصصة للسيدات والواعظات لتعزيز الدور الدعوي النسائي.

 الأنشطة النوعية

شملت 6,701 مقرأة للفجر بمساجد الجمهورية، و13 مقرأة أسبوعية لسورة الكهف بمسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

ثانياً: مكاتب التحفيظ وبرامج تصحيح القراءة
في إطار بناء جيل حافظ لكتاب الله، أتمت الوزارة عقد 29,967 حلقة تحفيظ من خلال:
 مكاتب التحفيظ (على درجة وبالمكافأة) والتي نفذت 28,810 حلقة.
 تطوير آليات التحفيظ عن بُعد بواقع 1,157 حلقة تقنية.
 تنفيذ برنامج "صحح قراءتك" في 1,234 مسجداً، بواقع 11,106 جلسة لتعليم أحكام التلاوة الصحيحة للعامة.
ثالثاً: الإشراف الرمضاني والمسابقات العالمية
شهدت الفترة محل التقرير (والتي تزامنت مع شهر رمضان المبارك) نشاطاً مكثفاً شمل:
 الإشراف على صلاة التراويح والتهجد في كبرى المساجد (الحسين، السيدة نفيسة، السيدة زينب، وعمرو بن العاص).


 عقد 56 أمسية ابتهالية لـ كبار المبتهلين.
 إطلاق المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم لعام 2026، وتنظيم مسابقات قرآنية كبرى في مختلف المحافظات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات التعليمية.
تمثيل مصر دولياً عبر ترشيح متسابقين للمشاركة في محافل دولية بتركيا والأردن.


يُعد هذا الحصاد برهاناً على استراتيجية وزارة الأوقاف في التوسع الأفقي والرأسي لخدمة القرآن الكريم، وتحويل المساجد إلى مراكز إشعاع تنويري تضمن تخريج أجيال متقنة للتلاوة وحافظة لكتاب الله بأسلوب منهجي منضبط.

