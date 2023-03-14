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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طريقة التقديم للوظائف الخالية بالنقل النهري

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف المعلنة من قبل قطاع النقل النهرى التابع لوزارة النقل لفرص عمل تتنوع بين وظائف قيادية ووظائف إشرافية وتتمثل الوظائف الشاغرة، وفقا لما أعلنه عبر بوابة الوظائف الحكومية.

 

-مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات

- مدير إدارة التطوير المؤسسي

- مدير إدارة وتنمية المواهب

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات


تقع ضمن وظائف الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات التابعة للإدارة المركزية والإدارة الاستراتيجية، ويشارك شاغل هذه الوظيفة في وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتوافق مع استراتيجية القطاع.

 

وظيفة مدير إدارة التطوير المؤسسي


 يختص شاغل هذه الوظيفة بتبسيط العمليات والإجراءات بما يضمن كفاءة رفع الأداء والتميز المؤسسي والفردي.

وظيفة مدير إدارة وتنمية المواهب

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تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة وتنمية المواهب التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية، ويتطلب من شاغل هذه الوظيفة الاستخدام الأمثل للطاقة البشرية.

 

طريقة التقديم للوظائف الخالية بالنقل النهري


ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة بـ قطاع النقل النهرى التابع لوزارة النقل من خلال الآتي:-

 تقديم المستندات السابقة باسم رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك

تسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية«أ. التطوير المؤسسي»

 بمقر قطاع النقل البحري شارع المكس بجانب كوبري النوبارية، عمارة تحيا مصر – إسكندرية

 

الشروط المطلوب لوظائف قطاع النقل النهرى

 يجب أن يتم اجتياز البرامج ً التدريبية التي يحددها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ( 81/2016)، ولائحته التنفيذية

يجب اجتياز البرامج التدريبية التي تحددها كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللجنة القومية إدارة الأزمات والكوارث بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
يجب أن يتوافر لدى شاغلي هذه الوظائف الشاغرة القدرة الكبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

يجب أن يتوافر لدى شاغلي الوظائف الشاغرة قضاء مدة بينية يصل قدرها إلى عام على الأقل من المستوى الوظيفى الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية يصل قدرها إلى سبعة عشر عاما على الأقل وتتفق مع طبيعة وظروف العمل.
يجب أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عالى مناسب

وظائف

الأوراق المطلوبة للتقدم بوظائف النقل النهري


تقديم بيان الحالة معتمد موضح به الاتي:-

-التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة

 – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم

 – الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية 

– خطابات الشكر والتقدير 

– الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- تقديم بيان بالمقترح التطويري، وكذا بيان يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

- تقديم بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

- تقديم (9) صور شخصية مقاس 4*6 ويجب أن تكون حديثة.

- تقديم (1) من صورة الرقم القومى وتكون سارية.

- كما يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة من الأصل ويرفق معها (8) صور منها.

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