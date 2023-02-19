وزير التعليم العالي: زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قريبًا

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس من خلال مشاركتهم في التدريس والتدريب، لطلاب البرامج المتميزة داخل الجامعات الحكومية ومن خلال البرامج الدولية داخل الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.



زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس



من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النظر في زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس تعد واحدة من أهم النقاط التي ستم دراستها في الخطة المستقبلية للوزارة والجامعات الفترة المقبلة.



وأضاف المصدر لصدى البلد أنه من المفترض خلال الفترة المقبلة أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية ، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأمر ضمن الخطة المعلنة للوزارة.

الخدمات الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس



ودعم وزارة التعليم العالي لم يتوقف على زيادة الدخل بل هناك خدمات اجتماعية هامة يقدمها صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتتمثل في الآتى:-



1 - تقديم إعانة مالية للعضو أو لأسرته في حالات الضرورة وذلك وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.

2- تقديم إعانة مالية لأسرة العضو في حالة الوفاة أو وفاة أحد أفراد أسرته.

3 - يعمل الصندوق على صرف منحة زواج للفرد في حالة الزواج الأول له.

4 – تقديم إعانة مالية للعضو في حالة تجنيده بقيمة تعادل المرتب الأساسي وتصرف له طوال مدة التجنيد الإلزامية.