عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قريبًا

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس من خلال مشاركتهم في التدريس والتدريب، لطلاب البرامج المتميزة داخل الجامعات الحكومية ومن خلال البرامج الدولية داخل الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.


زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس


من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النظر في زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس تعد واحدة من أهم النقاط التي ستم دراستها في الخطة المستقبلية للوزارة والجامعات الفترة المقبلة.


وأضاف المصدر لصدى البلد أنه من المفترض خلال الفترة المقبلة أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية ، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأمر ضمن الخطة المعلنة للوزارة.

txt

التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق منشأة بالقاهرة

txt

لتمويل المشاريع بـ3 مجالات.. البحث العلمي تفتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023

الخدمات الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس


ودعم وزارة التعليم العالي لم يتوقف على زيادة الدخل بل هناك خدمات اجتماعية هامة يقدمها صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتتمثل في الآتى:-


1 - تقديم إعانة مالية للعضو أو لأسرته في حالات الضرورة وذلك وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.

2- تقديم إعانة مالية لأسرة العضو في حالة الوفاة أو وفاة أحد أفراد أسرته.

3 - يعمل الصندوق على صرف منحة زواج للفرد في حالة الزواج الأول له.

4 – تقديم إعانة مالية للعضو في حالة تجنيده بقيمة تعادل المرتب الأساسي وتصرف له طوال مدة التجنيد الإلزامية.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء هيئة التدريس الخدمات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

محامي زوجة صيدلي حلوان: المجني عليه حاول إنهاء حياته أكثر من مرة

خالد ميري: حل أزمة صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون وإيقاف كل إجراءات الخصم

قفزة لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا.. وزيارة خاطفة لبلينكن

أمها صاحبتهم .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعذيب سيدتين لطفلة بالجيزة

قبل عرضه على الوثائقية.. فرقة رضا رحلة حياة مع الرقص

كيلو الفرخ وصل لـ80 جنيه..برلمانى يكشف أسباب عودة إرتفاع أسعار الدواجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر نحيف.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها| شاهد

بلاش على الريق.. مخاطر تناول الشاي بلبن للإنسان

بسبب قطعة فراولة.. وفاة طفل بعد ساعات من تناولها

لسبب غريب .. إصابة شخص في أمريكا بالعمى بعد نوم 40 دقيقة

فيديو

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

زلزال تركيا وسوريا بفعل فاعل .. تصريحات رسمية تركية أثارت الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ