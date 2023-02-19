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رئيس التحرير
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تعليم

المياه والطاقة والغذاء...

لتمويل المشاريع بـ3 مجالات.. البحث العلمي تفتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن فتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023، لتمويل المشاريع في المجالات الخاصة بإدارة المياه، وأنظمة الزراعة، وسلسلة القيمة الغذائية الزراعية، ومعالجة تحديات العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء.

وأوضحت أنه تهدف فرص التمويل هذه إلى دعم وتعزيز الابتكار في هذه المجالات المحددة وتسعى بريما إلى دعم المشاريع الأكثر تأثيرًا وابتكارًا لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

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جدير بالذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية "بريما"، وهي اتفاقية وقعتها الوزارة في أكتوبر 2018 بين الجانبين المصري ممثلاً في أكاديمية البحث العلمي وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والاتحاد الأوروبي والممولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة.

يمكن للمتقدمين المهتمين العثور على مزيد من المعلومات ومعايير التقديم بالدخول على
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/prima-2/

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