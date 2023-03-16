أخبار السيارات| أسعار سوبارو موديلات 2023 في مصر.. هيونداي توسان الـ SUV زيرو بسعر مغري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يضم سوق السيارات المصري مختلف إصدارات الصانع الكوري للسيارات، ويقدم الصانع الكوري للسيارات مختلف فئات السيارات داخل السوق المصري موديل 2022، ومنها فئة السيارات السيدان، والهاتشباك، والـ SUV، ونالت سيارة هيونداي توسان موديل 2022 علي مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل محركها القوي، وتصميمها العصري والشبابي، ومساحتها الكبيرة التي تساعد علي حمل أي شلاء بالسيارة .

سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002، تنتمي لفئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وتم إنتاجها من قبل صناع السيارات الفرنسي، سيتروين من عام 1997 إلى 2006، كمان أن سيارة سيتروين إكسارا عبارة عن تطوير لسيارتي سيتروين زد إكس، وبيجو 306،ونالت علي أعجاب المواطنين بفضل تصميمها الأنيق، ومحركها القوي .

تنتمي سيارة جيب رانجلر موديل 1979 الي فئة السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي، وانتشرت رانجلر في مصر ونالت علي رضاء المواطنين بفضل قوتها الجبارة، وتصميمها المتميز، ويحتاج الي اقتناءها الكثير من المواطنين قاطني المناطق الصحراوية و الطرق الغير ممهدة، وذلك لأنها تعمل بقوة الأربعة عجلات 4×4 .

أعلنت وكيل سيارات سوبارو اليابانية في مصر عن زيادة عدد من طرازات السيارات موديل 2022، ذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة، بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022، ويتواجد داخل سوق السيارات المصري مختلف إنتاج شركات السيارات العالمية ومنها ، الألماني، والياباني، والكوري، والصيني وغيرهم، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وطرح كافة الموديلات أمامهم لاختيار الأنسب لهم .

أطلق مزاد علي تطبيق " أبشر" التابع لوزارة الخارجية السعودية بهدف بيع لوحات سيارات مميز، ويستمر المزاد في العمل حتي اليوم الخميس الموافق 16/3/2023 ، وعلي الراغبين في الاشتراك هذا المزاد تسجيل بياناتهم عبر منصة أبشر الإلكترونية والحصول على كلمة مرور لتسجيل الدخول.

سيارة نيسان زد موديل 2023، أطلقت منها شركة نيسان اليابانية 7 أجيال، وتنتمي نيسان زد 2023 إلى فئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتم إصدارها لأول مرة عام 1969، بالإضافة الي أن الجيل السابع والجديد كليا من سيارة نيسان زد أطلق العام الجاري، وتقدم السيارة في جيلها الحالي باسم Z وبدون أرقام .

ترتفع شعبية السيارات الكهربائية الجديدة بحجم كبير وبالتالي أعلنت شركة كيا الكورية لصناعة السيارات عن تقديم سياراتها الجديدة كيا EV9 الكهربائية 2024 ، تنتمي كيا EV9 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وهناك سيارات كهربائية جديدة لا تحتوي علي مساحة كبيرة داخلية علي عكس كيا EV9 الكهربائية الجديدة ومنها، ريفيان R1S وتيسلا موديل X.



