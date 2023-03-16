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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

سيتروين سيدان بـ 70 ألف جنيه| صور

سيارة سيتروين إكسارا
سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 

سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002، تنتمي لفئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وتم إنتاجها من قبل صناع السيارات الفرنسي،  سيتروين من عام  1997 إلى 2006، كمان أن سيارة سيتروين إكسارا عبارة عن تطوير لسيارتي سيتروين زد إكس، وبيجو 306،ونالت علي أعجاب المواطنين بفضل تصميمها الأنيق، ومحركها القوي .

 سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 

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 سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 

محرك سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002

قطعت سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 مسافة تصل الي 200 ألف/كم، بفضل امتلاكها لمحرك 1600 سي سي، مزود بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

 سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 

مواصفات سيتروين إكسارا موديل 2002

تمتلك مقصورة سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها، تكيف، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب، وراديو، ومقابض يدوية بالأبواب من الدخلة لسهولة فتح وغلف الباب، وأضاءه داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ودرج تخزين أمامي، بالإضافة الي درج تخزين أمامي، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، وكونسول وسطي، وزجاج يدوي.

 سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 

تحتوي سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 من الخارج علي شكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيتروين، ومصابيح أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومساحة زجاج خلفية، ومقابض أبواب خارجية باللون الفضي، وضوء فرامل ثالث علوي تم تثبيته علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

 سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 

سعر سيتروين إكسارا موديل 2002

تتوافر سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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