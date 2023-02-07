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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين C4 بسعر 175 ألف جنيه.. تفاصيل

سيارة سيتروين c4
سيارة سيتروين c4

اشتهرت العلامة التجارية الفرنسية سيتروين بسيارتها الأنيقة بالسوق المصري، ومن أبرزها سيارة سيتروين C4، حيث تميزت بتصميم فريد وعصري، كما عرفت باقتصاديتها، وتحقيقها قيمة جيدة مقابل السعر.

سيتروين C4 موديل 2006

وعرفت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على  شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

 

مواصفات سيتروين C4 موديل 2006:

تتوفر السيارة سيتروين C4 موديل 2006 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 أحصنة، وعلبة تروس يدوية "مانيوال" تتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك تتألف من 4 نقلات.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة سيتروين C4 موديل 2006 نحو 190 كيلومترا في الساعة، وبلغت قراءة العداد 180 ألف كيلومتر.

جاءت السيارة سيتروين C4 موديل 2006 بعدد من التجهيزات والكماليات أبرزها مشغل أقراص مدمجة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ومسند يد أمامي، ومقاعد يمكن التحكم فيها، وضوء في حقيبة التخزين الخلفية، وحزام أمان خلفي، وزجاج كهربائي في الأمام، ونظام إنذار ضد السرقة.

سيتروين C4 موديل 2006

سعر السيارة سيتروين C4 موديل 2006:

يبدأ سعر السيارة سيتروين C4 موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 175 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها. 

سيتروين C4 موديل 2006 سيتروين C4 سيتروين مانيوال

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