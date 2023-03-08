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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمهام اليومية.. سيتروين مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

سيتروين إكسارا موديل
سيتروين إكسارا موديل 2000

اشتهرت العلامة التجارية الفرنسية سيتروين بإنتاج السيارات الاقتصادية في السوق المصري مطلع الألفية الجديدة، ومن أبرز إصدارتها السيارة إكسارا موديل 2000، والتي صنعت في الفترة من عام 1997 حتي 2004.

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وتم إطلاق سيتروين إكسارا موديل 2000  بعدة نسخ من المحرك بلغ عددها ثمانية، كما جاءت بعدة نسخ ثلاثية الأبواب، وخمسة أبواب هاتشباك وخمسة أبواب، وتعتبر موديل مطور عن موديل ZX وكذلك عن بيجو 306.

سيتروين إكسارا موديل 2000

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

 

مواصفات السيارة سيتروين إكسارا موديل 2000 

تعتمد السيارة الفرنسية سيتروين اكسارا على محرك سعة 1600 سي سي، وتعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 نقلات.

 

تتميز السيارة سيتروين إكسارا موديل 2000 برحابة داخلية كبيرة وتصميم داخلي مميز وأبعاد خارجية جيدة ويبلغ طولها 4.188 متر، وعرضها 1.705 متر مع ارتفاع 1.405 متر وقاعدة عجلات بطول 2.540 متر.

 

بلغت قراءة العداد في السيارة سيتروين إكسارا موديل 2000 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

سيتروين إكسارا موديل 2000

سعر السيارة سيتروين إكسارا موديل 2000 في سوق المستعمل:

تبدأ أسعار السيارة سيتروين إكسارا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 90 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

مانيوال سيتروين إكسارا موديل 2000 هاتشباك سيتروين إكسارا أكسارا

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