للشراء من السعودية.. 5 سيارات رياضية تبدأ من 70 ألف ريال| صور

يضم السوق السعودي مجموعة هائلة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الكروس أوفر، وتمتلك هذه الفئة شعبية هائلة بفضل قدرتها الفنية الرائدة وتصميمها الجذاب وارتفاعها عن الأرض.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2400 سي سي، ينتج قوة تصل الى 167 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 222 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 10.2 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 198 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023 الفئة الأولي 94,300 ريال

ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023 الفئة الثانية 102,350 ريال

جيلي أوكافانجو موديل 2023

جيلي أوكافانجو موديل 2023

حصلت سيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 على محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 8.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.6 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر.

أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2023:

جيلي أوكافانجو موديل 2023 الفئة الأولي سعرها 76,475 ريال.

جيلي أوكافانجو موديل 2023 الفئة الثانية سعرها 84,525 ريال.

جيلي أوكافانجو موديل 2023 الفئة الثالثة سعرها 91,425 ريال.

MG HS موديل 2023

MG HS موديل 2023

تأتي سيارة MG HS موديل 2023 على محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 231 حصانا، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 8.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 210 كيلومتر في الساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 55 لتر.

أسعار MG HS موديل 2023:

يبلغ سعرها 107,800 ريال.

نيسان كيكس موديل 2023

نيسان كيكس موديل 2023

تعتمد السيارة نيسان كيكس موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 118 حصان، وعزم اقصى للدوران 149 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي ، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2023

نيسان كيكس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 68,999 ريال

نيسان كيكس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 79,499 ريال

نيسان كيكس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 94,599 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كيلومتر في الساعة.

وتتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في الإمارات:

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 96,023 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 102,463 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 106,488 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 116,263 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 135,123 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 151,223 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 159,273 ريال