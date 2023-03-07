سوزوكي سياز أوتوماتيك بـ 190 ألف جنيه| تفاصيل

تقدم العلامة التجارية اليابانية سوزوكي باقة من أقوى السيارات الاقتصادية والتي تتميز بالاعتمادية بالسوق المصري، ومن أشهر إصدارتها في سوق المستعمل سياز موديل 2016.

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

سوزوكي سياز موديل 2016

مواصفات السيارة سوزوكي سياز موديل 2016:

تعتمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2016 على محرك بقوة 107 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، سعة 1400 سي سي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 130 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من صفر لـ 100 كيلومتر في الساعة فى 11.5 ثانية.

وبلغت قرائه عداد السيارة سوزوكي سياز موديل 2016 نحو 80 ألف كيلومتر وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

سوزوكي سياز موديل 2016

قياسات و أبعاد السيارة سوزوكي سياز موديل 2016:

الطول الكلي: 4.490 متر

العرض الكلي: 1.730 متر

الارتفاع الكلي: 1.475 متر

قاعدة العجلات: 2.650 متر

مساحة التخزين الخلفية: 490 لتر

سوزوكي سياز موديل 2016

سعر السيارة سوزوكي سياز موديل 2016 في سوق المستعمل:

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2016 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.