مقارنة بين كيا جراند سيراتو وام جى 6.. تركب سيدان كوري ولا صيني؟

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022، ويتواجد داخل سوق السيارات المصري مختلف إنتاج شركات السيارات العالمية ومنها ، الألماني، والياباني، والكوري، والصيني وغيرهم، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وطرح كافة الموديلات أمامهم لاختيار الأنسب لهم .

يعرض موقع صدى البلد مواصفات وأسعار سيارة ام جي 6 الصينية، وسيارة كيا جراند الكورية اللذين ينتموا الي فئة السيارات السيدان موديل 2022 :

1- كيا جراند سيراتو موديل 2022

كيا جراند سيراتو موديل 2022

تحتوي سيارة كيا جراند سيراتو 2022 علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة 130 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتستهلك 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

- أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2022

الفئة الأولي سعرها 539 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 589 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 619 ألف جنيه .

الفئة الرابعة سعرها 669 ألف جنيه .

2- ام جى 6 موديل 2022

ام جى 6 موديل 2022

تمتلك سيارة ام جى 6 2022 محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7 ثواني، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان، وتستهلك السيارة 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190 كم/ساعة .

ام جى 6 موديل 2022

- أسعار ام جى 6 موديل 2022

الفئة الأولي سعرها 709 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 749 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 774 ألف جنيه .