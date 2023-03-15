لو معاك 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصرية|صور

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وبداية عام 2023.

وفي السياق التالي يقدم صدى البلد 5 سيارات مستعملة تبدأ بـ 100 ألف جنيه.

اسبيرانزا A516 موديل 2008

اسبيرانزا A516 موديل 2008

تتوفر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 118 حصانا، سعة 1600 سي سي عند 6350 لفة ، مع نظام حقن وقود متعدد النقاط، وناقل حركة يدوي، يتألف من 6 سرعات، 5 أمامي و 1 خلفي، نظام جر أمامي، وبلغت قرائه العداد نحو 140 ألف كيلومتر.

تأتي السيارة اسبيرانزا A516موديل 2008 بفرامل EBD و ABS ومقصورة تتسع لـ 5 ركاب، وباور سترينج وسنتر لوك وعجلة قيادة آلية، وإمكانية فتج الحقيبة الخلفية عن طريق الريموت كونترول، وجهاز انذار ضد السرقة.

بلغت قراءة العداد في السيارة نحو 120 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر اسبيرانزا A516 موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2004

هيونداي فيرنا موديل 2004

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة حصانيه تصل الى 106 حصانا، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر، مقترن بعلبة تروس يدوية "مانيوال" تتألف من 5 نقلات.

وتأتي برش خفيف من الخارج، وفبريقة من الداخل بدون أي إضافات أو تعديلات، وعلبة تروس وعفشه بحالة جيدة، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 90 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

حصلت السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بلغت قراءة العداد في السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 الشهيرة بـ كريستالة بـ 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل الزجاج الكهربائي، والتكييف، وإطارات جديدة، واضاءة داخلية، ودرج امامي للتخزين، و مساحات إضافية بالأبواب الجانبية، وكونسول وسطي أمامي، ويمكن ضبط المقاعد الامامية بشكل يدوي.

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

دايو نوبيرا موديل 2007

دايو نوبيرا موديل 2007

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 104 أحصنة، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وسعة خزان وقود تصل الى 60 لترًا.

بلغت قراءة العداد في السيارة نحو 100 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تتوفر السيارة دايو نوبيرا 2007 بقياسات هيكلية بلغ طولها 4260 ملم، وعرض 1720 ملم، وجاءت بارتفاع 1430 ملم، ووزن السيارة يصل الي 1220 كجم.

يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

تويوتا ايكو موديل 2000

تويوتا ايكو موديل 2000

جاءت السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 بمحرك ينتج قوة تصل الى 92 حصانا، سعة 1300 سي سي مقترن بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا ايكو موديل 2000 الى 175 كيلومتراً في الساعة، وتعتبر من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود كما تأتي بنظام جر أمامي.

جاءت قراءة العداد في السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 بـ 10 آلاف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 105 آلاف جنيه.