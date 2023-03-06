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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار أوبل كورسا موديل 2023 .. صور

اوبل كورسا موديل
اوبل كورسا موديل 2023

تغيرت القائمة السعرية لاصدارات شركة اوبل المقدمة في السوق المصري، ومنها السيارة كورسا موديل 2023، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، وشهدت تلك النسخة ارتفاع جديد يقدر بـ 50 الف جنيه، ليشمل جميع الفئات المقدمة محليًا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2023 في مصر

اوبل كورسا موديل 2023 

الاسعار الجديدة للسيارة اوبل كورسا 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى موديل 2023 بقيمة بلغت 729.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2023 بقيمة بلغت 769.990 ألف جنيه بدلاً من 719.990 ألف جنيه.

اوبل كورسا موديل 2023 

المواصفات الفنية لسيارة اوبل كورسا موديل 2023 

 

تعمل السيارة اوبل كورسا موديل 2023، بمحرك ثلاثي الاسطوانات "تيربو" 3 سلندر، يتمكن من ضخ قوة قدرها 130 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر، بينما تعمل عبر منظومة الجر الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات.

اوبل كورسا موديل 2023 

وتستهلك السيارة اوبل كورسا موديل 2023 نسبة وقود تقدر بـ 4.6 لتر عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 207 كيلومتر في الساعة، وبفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 8.7 ثانية.

اوبل كورسا موديل 2023 

وحصلت السيارة اوبل كورسا موديل 2023 على حزمة تجهيزات منها جنوط 17 بوصة، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، مدعوم بكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وقاعدة عجلات بطول 2538 مم.

اوبل كورسا موديل 2023 

كما تحتوي السيارة اوبل كورسا موديل 2023 على سعة تخزين خلفية بلغت 309 لتر، إلى جانب تجهيزات داخلية تتضمن نظام صوتي ترفيهي، وشاشة 7 بوصة، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، وقفل مركزي، واضاءة بتقنية LED LIGHT.

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