أسعار ام جي RX5 الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ام جي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز ام جي RX5 خلال شهر مارس الجاري .

السيارة ام جي RX5 موديل 2022

واوضح وكيل ام جي ، ان السيارة ام جي RX5 موديل 2022 ، تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ، وتم زيادة سعرها 50 الف جنيه ، بالاضافة الى وضع فئة وسطية جديدة .

وتاتى سيارة ام جي RX5 موديل 2022 بمحرك تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ان ينتج 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ضخ قوة قدرها 169 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 7 نقلات، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة تستغرق 9.8 ثانية.

السيارة ام جي RX5 موديل 2022

وتحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2022 على العديد من التجهيزات الداخلية ومنها، شاشة عرض الوسائط المتعددة بقياس 7 بوصة، مع دعم التطبيقات الذكية مقل ابل كار بلاي اوندرويد اوتو، بالاضاف إلى زر تشغيل المحرك وايقافه، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

السيارة ام جي RX5 موديل 2022

وتضم السيارة ام جي RX5 موديل 2022 مكيف للهواء، وحساسات ركن خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح ABS، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، إلى جانب مكابح EBD، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.

السيارة ام جي RX5 موديل 2022

اما عن أسعار MG RX5 الجديدة

- فئة كمفورت 759.990 ألف جنيه بدلاً من 709.990 ألف جنيه .

- فئة كمفورت بالاكسسوارات الجديدة بسعر 779.990 ألف جنيه.

- فئة لاكشري 799.990 ألف جنيه بدلاً من 749.990 ألف جنيه .