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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أكثر سيارة كورية مبيعا فى مصر.. شاهد

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن تقرير جديد يوضح نسب مبيعات السيارات في مصر خلال يناير الماضي 2023 مقارنة بمبيعاتها في يناير 2022. 

كيا سبورتاج


وأضاف تقرير الأميك ان نسب مبيعات السيارات داخل السوق المحلى انخفضت بشكل كبير خلال شهر يناير الماضي 2023 مقارنة بمبيعاتها في يناير 2022. 

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وأوضح تقرير الأميك ، أن مبيعات السيارات الكورية في مصر سجلت 270 سيارة فقط في يناير 2023 بينما كانت في يناير 2022 باجمالي 1694 سيارة. 

كيا سبورتاج


واحتلت صدارة مبيعات السيارات الكورية فى مصر لشهر يناير 2023 السيارة كيا سبورتاج بنسب بيع وصلت الى 177 سيارة فقط .

كيا سبورتاج


من المعروف أن السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك ينتج قوة 180 حصان بسعة 1600 سي سي "تيربو" ، وعزم دوران 265 نيوتن/متر ، وتضم ناقل حركة من 7 سرعات DCT .

كيا سبورتاج

تأتى الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023، بطول الكلي 4515، و عرض الكلي 1865 مم ، و ارتفاع الكلي 1650 مم ، و قاعدة عجلات 2680 مم ، و سعة التخزين الخلفية 591 لتر، و سعة خزان الوقود 54 لتر.


وتحتوى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، شاشة تدعم التطبيقات الذكية تعمل باللمس، نظام صوتي من 6 مكبرات ، مكيف هواء اوتوماتيكي، زجاج كهربائي، و مثبت سرعة، حساسات ركن خلفية وامامية، فتحة سقف بانوراما، مرايات طي كهربائية، زر تشغيل المحرك وايقافه .

كيا سبورتاج


وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، فرامل EBD و ABS، ونظام تحديد الحارة المرورية، ورصد النقطة العمياء، ومتابعة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، خاصية دعم المكابح، خاصية الثبات الالكتروني.

كيا سبورتاج


أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 :
- الفئة الأولى بسعر 989,900 جنيه.
- الفئة الثانية بسعر 1,079,900 جنيه.
- الفئة الثالثة بسعر 1,179,900 جنيه.
- الفئة الرابعة بسعر 1,279,900 جنيه.
- الفئة الخامسة بسعر 1,349,900 جنيه.

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