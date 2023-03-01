مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر هذا التصرف فى عربيتك

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، وحذرت المواطنين من تقلبات الجو في هذه الفترة، وأن هناك عاصفة ترابية قادمة ولابد من الحذر منها، بالاضافة الى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة نهارا .

ومع ارتفاع درجات الحرارة ، تظهر دائما مشاكل السيارات وبالاخص فى دورة التبريد الخاصة بها ، وارتفاع درجة حرارة المحرك .

ولكن هناك تصرف يفعله بعض المبتدئين فى قيادة السيارات ، من الممكن ان يؤدى الى كارثة ، حيث يقوم البعض اثناء ارتفاع درجات الحرارة ، من فتح قربة المياه المتواجدة بالحوض الامامى لقياس مستويات المياه بها اثناء غليانها بسبب دوران المحرك لفترة طويلة ، وهذا يؤدى الى دخول هواء داخل دورة التبريد و يمنع بعد ذلك الدورة من عملها الطبيعى .

ومع وجود اى خلل فى دورة التربيد الخاصة بالسيارة ، يؤدى ذلك الى ارتفاع درجة حرارة فى السيارة ، ومن الممكن تلف طبقة الزيت في جدران الأسطوانات الخاصة بالمحرك ، و تآكل أجزاء جدران الأسطوانات ، و تتأثر الجوانات داخل المحرك لأنها من الكوتش الذي يتأثر بالحرارة ، و احتمالية توقف محرك السيارة عن العمل .

لذلك لابد على قائد السيارة قياس مستوى المياهة فى حالتين فقط ، الاولى هى عندما تكون السيارة باردة تماما فى الصباح ، او بعد غلق محرك السيارة عن العمل وترك السيارة حتى تبرد تماما .

وفى حال نقص المياه بشكل ملحوظ فى قربت السيارة ، فيجب تزويد القربة بالمياه اثناء عمل المحرك ، والا من الممكن اذا تم غلق المحرك ووضع مياه على الفور تكوين فققيع على جدار المحرك ،ثانيا وضع المياه بعد تبريد محرك السيارة تماما .