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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن ساوإيست DX8s Coupe الجديدة فى مصر

ساوإيست  DX8s  Coupe
ساوإيست  DX8s  Coupe الجديدة

اعلن وكيل شركة ساوإيست في مصر ، عن انطلاق سيارتها DX8s  Coupe الجديدة كلياً ، والتي تتسع لسبعة مقاعد و تقدم في اثنين من الفئات في مصر. 

ساوإيست  DX8s  Coupe الجديدة

وتم طرح السيارة ساوإيست DX8s Coupe الجديدة بالسوق المحلى المصرى ، بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 156 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 230 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ديوال كلاتش تبريد زيت ، كما تعتمد على تعليق ماكفرسون أمامي مستقل وخلفي بوصلات متعددة مستقلة وبارو ستيرينج كهرباء .

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وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة  ساوإيست  DX8s  Coupe الجديدة، بـ 4.749 مم للطول و1900 مم للعرض و1720 مم للارتفاع مع قاعدة عجلات 2745 مم ويبلغ وزن السيارة الفارغ 1509 كجم ويبلغ ارتفاع سعر السيارة عن الأرض 1600 الي 2100 مم مع سعة تخزين خلفية 89 لتر وتزيد الي 1680 لتر بطي المقاعد الخلفية مع خزان وقود سعة 57 لتر .

ساوإيست  DX8s  Coupe الجديدة

وتظهر السيارة ساوإيست  DX8s  Coupe الجديدة ، بإطارات 18 الي 20 بوصة حسب الفئة ، و مصابيح أمامية وخلفية ليد وحامل أمتعة فوق السقف واسبويلر خلفي باضاءة مرتفعة للمكابح وراديو زعنفة القرش وضبط المرايا كهربائياً واشارات في المرايا الجانبية. 

ساوإيست  DX8s  Coupe الجديدة

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة ساوإيست DX8s  Coupe الجديدة، بعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومسند رأس أمامي وخلفي قابل للتعديل وتكييف هواء ومخرج تكييف خلفي و2 حركات لتعديل عجلة القيادة وكونسول وسطي بجلد ناعم وزجاج كهربائي كامل والتحكم بضغطة زر وسخانات في المرايا ومقاعد جلدية مريحة و6 حركات لتعديل مقعد السائق يدوي و4 حركات لتعديل مقعد الراكب الأمامي يدوي ومسند ذراع للمقاعد الخلفية المركزية مع حامل أكواب وشماسات وحافظة نظارات شمسية مع تثبيت كراسي الأطفال بالخلف.

ساوإيست  DX8s  Coupe الجديدة

وتضم السيارة ساوإيست  DX8s  Coupe الجديدة ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها فرامل 4 ديسكات وفرامل ABS وEBD والتحكم الالكتروني في الثبات والتحكم للمساعدة في صعود المرتفعات ونظام التحكم في الجر ومكابح يد الكترونية وتعليق تلقائي لمكابح اليد الالكترونية ووسائد هوائية أمامية مزدوجة لمقعد السائق والراكب الأمامي وجهاز تحذير المسافات الخلفي عند الركن ونظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات ونظام كاميرا الرؤية الخلفية عالية الوضوح بزاوية كاملة وقفل للأبواب الخلفية للأطفال . كما تتمتع السيارة ايموليزر وأحزمة أمان عالية الشد. 

ساوإيست  DX8s  Coupe الجديدة

 اما عن اسعار ساوإيست  DX8s Coupe : 

- الفئة الاولى أكتيف بسعر 785 ألف جنيه.

- الفئة الثانية أكتيف 2 بسعر 790 ألف جنيه. 

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