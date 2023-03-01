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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الخنزيرة .. أرخص عربية مرسيدس فى مصر               

مرسيدس
مرسيدس

يعانى سوق السيارات المصرى العديد خلال الفترة الأخيرة من الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، سواء للسيارات الجديدة "الزيرو" أو السيارات المستعملة، بسبب الأزمات التى شهدتها الأسواق العالمية ومنها السوق المحلية.

خنزيرة E 200 موديل 1970

وخلال البحث داخل أحد منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة، لاحظنا أسعارا متفاوتة لكل موديل من الموديلات الشهيرة المنتشرة في الشارع المصري والتي يأتي منها السيارات الألمانية الشهيرة .

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ومن اشهر الماركات الالمانية تاتى عملاق صناعة السيارات مرسيدس ، التى يضم السوق المصرى تشكيلة كبيرة ومتنوعة من طرازاتها ، ولكن خلال البحث وجدنا ارخص عربية مرسيدس فى مصر .

خنزيرة E 200 موديل 1970

وتاتى ارخص عربية مرسيدس فى مصر سيارة خنزيرة E 200 موديل 1970 ، ويقول صاحب الاعلان ان السيارة قطعة مسافة تقدر بـ 400 كم ولون ابيض خارجى و ذات ناقل حركة مكون من 4 غيارات مانيوال .

خنزيرة E 200 موديل 1970

ومن المعروف ان السيارة مرسيدس خنزيرة E 200 موديل 1970 ، اتى بمحرك 2000 سي سي وناقل حركة مانيوال او اخر اوتوماتيك ، ويبلغ طول قاعدة عجلات السيارة 2.750 مم والطول 4.680 مم والعرض 1.772 مم والارتفاع 1.441 مم . وتأتي السيارة بنظام دفع خلفي وتتسع لخمسة ركاب.

خنزيرة E 200 موديل 1970

اما عن سعر السيارة مرسيدس خنزيرة E 200 موديل 1970 ، فطلب صاحب الاعلان مبلغ وقدره 28 الف جنيه ، لتصبح بذلك ارخص عربية مرسيدس فى مصر .

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