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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. 5 سيارات اقتصادية أقل من 80 ألف ريال بالسعودية

سيارات اقتصادية اقل
سيارات اقتصادية اقل من 80 الف ريال

يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.


يسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات 5 سيارات اقتصادية اقل من 80 الف ريال ، داخل المملكة العربية السعودية .

 

1- سوزوكى سويفت ديزاير

سوزوكى سويفت ديزاير


دُعمت سيارة  سوزوكي ديزاير 2023 بمحرك مكون من 4 أسطوانات وبسعة وصلت إلى 1200 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 82 حصان، و113 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.
وتتسارع سيارة سوزوكي ديزاير 2023 من وضع الثبات حتى 100كم/ساعة في غضون 13،2 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ساعة، وتستهلك سيارة سوزوكي ديزاير 2023 نحو 6 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم/ساعة.
اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / GL 2023 بسعر 49,910 ر.س
- أوتوماتيك / GLX 2023 بسعر 51,635 ر.س

 

2- سوزوكى سويفت

سوزوكى سويفت


تتوفر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2023 بمحرك سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 84 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات "أوتوماتيك".
و تتسارع السيارة سوزوكي سويفت موديل 2023 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال 12.9 ثانية فقط، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى : 
- أوتوماتيك / GL 2023 بسعر 72,450 ر.س

 

3- كيا بيجاس

كيا بيجاس


زودت سيارة كيا بيجاس 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1400 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 95 حصانًا، مع عزم الدوران يبلغ 132 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.
ويبلغ متوسط استهلاك سيارة كيا بيجاس 2023 من الوقود نحو 6،1 لتر عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 12،2 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم /ساعة.
اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى : 
- أوتوماتيك / LX 2023 بسعر 54,393 ر.س
- أوتوماتيك / EX 2023 بسعر 58,303 ر.س

 

4- هيونداي اكسنت

هيونداي اكسنت


تاتى السيارة هيونداي اكسنت موديل 2023 ، بقوة 125 حصان بفضل محرك رباعي الاسطوانات ، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 سرعات دفع امامي ، وتعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات .


و تصل سرعة هيونداي اكسنت موديل 2023 القصوى إلى 185 كم/ساعة، بينما يمكنها الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض 100 كيلومتر.
اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى : 
- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 66,740 ر.س
- أوتوماتيك / SMART PLUS 2023 بسعر73,985 ر.س
- أوتوماتيك / MID 2023 بسعر 76,975 ر.س
- أوتوماتيك / MID 2023 بسعر 78,125 ر.س

 

5- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن


تقدم سيارة شانجان السفن 2023 في السوق السعودي بمحرك قوى سعة 1500 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 105 حصان، مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/متر.
ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 12 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.1 لتر عندما تخوض 100 كيلومتر.
اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى : 
- أوتوماتيك / BASIC 2023  بسعر 43,125 ر.س
- أوتوماتيك / FULL 2023 بسعر 45,885 ر.س

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