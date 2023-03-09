بينها كيا وميتسوبيشي.. أسعار جديدة لـ 5 سيارات خلال هذا الشهر

شهدت القائمة السعرية لعدد كبير من السيارات المقدمة بالسوق المصري، بعض التغيرات الجديدة ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام كيا سبورتاج 2023، التي ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 110 آلاف و150 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 والتي شهدت زيادة قدرها 70 الف جنيه.

كما ارتفعت أسعار السيارة ام جي 6 بنسبة بلغت 40 الفا وحتى 55 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 والتي ارتفعت اسعارها 30 الف جنيه، إلى جانب السيارة ميتسوبيشي اكسابندر العائلية بزيادة تراوحت بين 50 و 60 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار تلك الاصدارات في السوق المصري.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات

1 – كيا سبورتاج

تقدم السيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 7 نقلات بتقنية الجر الامامي.

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023

الفئة الاولى بسعر مليون و90 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و190 ألف جنيه بدلاً من مليون و80 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و330 ألف جنيه بدلاً من مليون و180 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و430 ألف جنيه بدلاً من مليون و280 ألف جنيه

الفئة الخامسة بسعر مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و350 ألف جنيه.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات

2 – ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 على ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

الفئة الاولى بسعر 840 ألف جنيه بدلاً من 770 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 910 آلاف جنيه بدلاً من 840 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 950 ألف جنيه بدلاً من 880 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 990 ألف جنيه بدلاً من 920 ألف جنيه.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات

3 – ام جي 6 الجديدة

تصل سرعة السيارة القصوى إلى 190 كم/ساعة، حيث دعمت بمحركة تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي سباعي النقلات جر امامي.

سعر سيارة ام جي 6 الجديدة

الفئة الاولى بسعر 709.990 ألف جنيه بدلاً من 669.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 749.990 ألف جنيه بدلاً من 709.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 774.990 ألف جنيه بدلاً من 719.990 ألف جنيه.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات

4 – ميتسوبيشي اتراج 2023

تتمتع السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي، مع محرك سعة 1200 سي سي، مكون من 3 اسطوانات، يتمكن من انتاج قوة قدرها 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سعر ميتسوبيشي اتراج 2023

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بقيمة قدرها 430 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه، وعبر فئة واحدة فقط من التجهيزات.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات

5 - ميتسوبيشي إكسباندر 2023

دعمت السيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 104 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة للعجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات بتقنية الجر الامامي.

سعر ميتسوبيشي إكسباندر 2023

الفئة الاولى بسعر 730 ألف جنيه بدلاً من 680 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 770 ألف جنيه بدلاً من 710 آلاف جنيه.