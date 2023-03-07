5 سيارات مستعملة في مصر .. تبدأ من 18 ألف جنيه| صور

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المستعملة، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والتجهيزات الفنية، بالإضافة إلى التصميم الخارجي، ونقطة مهمة وهي السعر، حيث يبحث العديد عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب.

وفي هذا السياق، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر بسعر يبدأ من 18 ألف جنيه.

5 سيارات مستعملة

نبدأ قائمة أرخص السيارات المستعملة بالنسخة الشهيرة فيات 128، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان رباعية الأبواب، بينما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية مناسبة، مع مقصورة داخلية تتسع إلى 5 أفراد، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، رباعي الأسطوانات، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بينما تبدأ أسعار السيارة داخل السوق المصري من 18 ألف جنيه لموديل 1984.

5 سيارات مستعملة

وتأتي السيارة لادا 2017 ضمن السيارة الأرخص سعرًا المشاركة في تلك القائمة، حيث تقدم النسخة موديل 2005 بسعر 50 ألف جنيه، وتحتوي السيارة على نظام صوتي، مع 4 زجاج يدوي، مع عجلات 14 بوصة، وناقل حركة من 4 سرعات، بتقنية الدفع الامامي، وموتور 4 سلندر.

5 سيارات مستعملة

ومن ابرز السيارات التي تنتمي إلى عائلة السيدان، هي النسخة فيات شاهين موديل 1997، حيث تعمل تلك النسخة بمحرك 1400 سي سي، بقوة 82 حصانا، و 170 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال، ويقدم هذا الموديل بسعر يبدأ من 40 ألف جنيه.

5 سيارات مستعملة

تعتبر السيارة رينو اوبتيما واحدة من إصدارات الصانع الفرنسي خلال فترة التسعينات، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، مع مفهوم رباعي الأبواب، ومحرك 4 سلندر، مع ناقل سرعات مانيوال رباعي النقلات، بينما تأتي بمصابيح أمامية حادة الشكل، ومقدمة مدببة، مع جنط حديدي 14 بوصة، وفتحات هوائية ثنائية اعلى غطاء المحرك.

5 سيارات مستعملة

ونختتم قائمة ارخص السيارات المستعملة في مصر، بالنسخة سوزوكي ماروتي من فئة الهاتشباك موديل 1998، والتي تقدم بسعر يبدأ من 30 الف جنيه، بينما زودت تلك النسخة بمحرك 800 سي سي، قوة 37 حصانا، مع ناقل حركة مانيوال، وهيكل خارجي صغير الحجم، مع 4 أبواب، وسعة تخزين خلفية.