عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية لشهيد بالشرقية: فرحتي اليوم تعادل رؤيتي لأبني.. شاهد

صدى البلد

سعادتي لا توصف ومش مصدقة نفسي وحاسة اني شفت ابني الشهيد رحمة الله عليه وأكثر شيء أسعدني هو فرحة أبنائي وأهلي بفوزي بلقب الأم المثالية لأم شهيد.

بهذه الكلمات بدأت الحاجة فاطمة السيد مصطفى محمد، ابنة قرية ناطورة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية والفائزة بلقب الأم المثالية لشهيد حديثها لموقع صدي البلد.

 

أكدت الحاجة فاطمة أن الله اختار نجلها العقيد أركان حرب محمد فاروق عبد القادر ليكون أحد شهداء القوات المسلحة خلال دفاعه عن أرض الوطن ورحل تاركاً خلفة ثلاثة من الأبناء هم إرثه الذي تركة لهم بجانب سيرته الطيبة.

بيطري الشرقية ينظم ورشة عمل عن دور الرقابة على الأدوية واللقاحات

وأضافت الأم ودموع الفرحة تنهمر من عينيها قائلة إن الله رزقها بأربعة من الأبناء وفرحتها اليوم بفوزها بلقب الأم المثالية تعادل رؤيتها لنجلها الشهيد، مشيرة إلى أن الله كلل رحلة تعبها بالنجاح والتوفيق فأكبر فرحة لها هو رؤية الفرحة علي وجوة ابناءها وفخرهم بها.

 

وتقدمت الحاجة فاطمة بالشكر والدعاء إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلي جميع أبناء القوات المسلحة مؤكدة أنهم جميعاً أبناء لها.

https://youtu.be/sByofeYOd5w

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة محافظة الشرقية الشرقية مركز كفر صقر الام المثالية الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

قرار عاجل في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني .. تعرف عليه

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

وزير الصحة: مصر تمتلك 170 مصنعا تنتج أكثر من 95% من الأدوية

وزير الصحة: موائد إفطار وسحور المصريين لا علاقة لها بالغذاء السليم.. فيديو

اشتباه في عملية تسلل.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي حدود لبنان

جحود أب..القصة الكاملة لتعذيب طفل وحرمانه من المدرسة بسبب 30 جنيه

باحثة: الإعلام الرياضي سبب أزمات التعصب وممكن يعمل كارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير خارق لاتنسي تناولها قبل العلاقة الزوجية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة الكتابة التاريخية للجمهور العام في بيت السناري|صور

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ