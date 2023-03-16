الأم المثالية لشهيد بالشرقية: فرحتي اليوم تعادل رؤيتي لأبني.. شاهد

سعادتي لا توصف ومش مصدقة نفسي وحاسة اني شفت ابني الشهيد رحمة الله عليه وأكثر شيء أسعدني هو فرحة أبنائي وأهلي بفوزي بلقب الأم المثالية لأم شهيد.

بهذه الكلمات بدأت الحاجة فاطمة السيد مصطفى محمد، ابنة قرية ناطورة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية والفائزة بلقب الأم المثالية لشهيد حديثها لموقع صدي البلد.

أكدت الحاجة فاطمة أن الله اختار نجلها العقيد أركان حرب محمد فاروق عبد القادر ليكون أحد شهداء القوات المسلحة خلال دفاعه عن أرض الوطن ورحل تاركاً خلفة ثلاثة من الأبناء هم إرثه الذي تركة لهم بجانب سيرته الطيبة.

وأضافت الأم ودموع الفرحة تنهمر من عينيها قائلة إن الله رزقها بأربعة من الأبناء وفرحتها اليوم بفوزها بلقب الأم المثالية تعادل رؤيتها لنجلها الشهيد، مشيرة إلى أن الله كلل رحلة تعبها بالنجاح والتوفيق فأكبر فرحة لها هو رؤية الفرحة علي وجوة ابناءها وفخرهم بها.

وتقدمت الحاجة فاطمة بالشكر والدعاء إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلي جميع أبناء القوات المسلحة مؤكدة أنهم جميعاً أبناء لها.

https://youtu.be/sByofeYOd5w