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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية ينظم ورشة عمل عن دور الرقابة على الأدوية واللقاحات

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلى وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور إبراهيم محمد متولى، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "دور الرقابة على الأدوية و اللقاحات البيطرية فى النهوض بالثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة". 

وكان ذلك بحضور مدير عام الطب الوقائي و مديري و أطباء الإدارات الداخلية وأطباء إدارة الخدمات بالمديرية ورؤساء أقسام رعاية الحيوان والتموين الطبي ومديري الوحدات و أطباء الصيدليات بالإدارات الخارجية.

وأكد وكيل الوزارة، على أن جهود الدولة متمثلة في مديرية الطب البيطري فى مجال ضبط سوق الدواء البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها و صحة وسلامة المواطنين و المخاطر الجسيمة للمتبقيات المضادات الحيوية و الأدوية البيطرية على الإنسان والحيوان والأثر البيئي لهذه المتبقيات الدوائية والعلاقة بين الدواء البيطري والإنسان و أنواع الأدوية البيطرية و إرشادات تجنب المتبقيات الدوائية و الأدوية البيطرية المحظور استخدامها بيطريا بناءً على تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجهود الطب البيطري ممثل في مديرية الطب البيطري بالشرقية في إحكام الرقابة على الدواء البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية . 

وأضاف مدير المديرية أن هذه الورشة تأتي في إطار المؤتمرات و الاجتماعات وورش العمل لأطباء إدارة الخدمات ومديري الوحدات و أطباء الصيدليات بالوحدات بالإدارات الخارجية لرفع كفاءتهم الفنية والعملية ومواكبة التطور العلمي المتواصل في هذا المجال الدقيق 

و ألقى الدكتور عمر الهادي محمد مدير إدارة الخدمات بالمديرية محاضرة عن دور إدارة الخدمات بأقسامها في الحفاظ على الثروة الحيوانية و تحسين إنتاجية الماشية كما عرض إنجازات الإدارة لضبط سوق الدواء البيطري بالمحافظة. 

كما ألقى الدكتور مصطفى محمد أمين ( كبير أخصائيين بإدارة الخدمات ) محاضرة بعنوان ( تأثير إستخدام الأدوية البيطرية في الثروة الحيوانية والداجنة علي صحة الإنسان ) عرض من خلالها التأثيرات الضارة على مستهلكي الأغذية من أصل حيواني نتيجة للإستخدام الخاطئ للأدوية البيطري من غير الأطباء البيطريين كما عرض الأدوية المحظور إستخدامها بيطرياً.

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وألقى الدكتور محمد شريف النجار كبير أخصائيين بإدارة الخدمات محاضرة بعنوان ( الأهمية و الآلية للترخيص للعيادات و مراكز بيع و تداول الأدوية البيطرية ) تحدث فيها عن المستندات المطلوب تقديمها لترخيص مركز بيع وتداول الأدوية أو المستحضرات البيطرية كما عرض الإجراءات المتبعة أثناء التفتيش على العيادات و مراكز بيع و تداول الأدوية البيطرية والجهات المعنية المشاركة مع الطب البيطري في الحملات التفتيشية.

وفي إطار ورشة العمل تم تكريم المتميزين من الأطباء البيطريين في إدارة الخدمات البيطرية ، كما شهدت الورشة مناقشة حره عرض فيها الحضور استفساراتهم مقدمين الشكر على المعلومات و الإرشادات لتعظيم الاستفادة للحفاظ علي الثروة الحيوانية و تنميتها للوصول إلي غذاء صحي وآمن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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