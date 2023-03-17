تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة

أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة، ينشر صدى البلد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 17 - 3 - 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
سعر الذهب اليوم الجمعة 17 - 3 - 2023
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب والذي استقر عيار 21 عند 2015 جنيها للبيع، و 2020 جنيها للشراء للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,280 شراء 2,303
|عيار 22
|بيع 2,090 شراء 2,111
|عيار 21
|بيع 1,995 شراء 2,015
|عيار 18
|بيع 1,710 شراء 1,727
|عيار 14
|بيع 1,330 شراء 1,343
|عيار 12
|بيع 1,140 شراء 1,151
|الاونصة
|بيع 70,908 شراء 71,619
|الجنيه الذهب
|بيع 15,960 شراء 16,120
|الكيلو
|بيع 2,280,000 شراء 2,302,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.