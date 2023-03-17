تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة

أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة، ينشر صدى البلد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 17 - 3 - 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

سعر الذهب اليوم الجمعة 17 - 3 - 2023

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب والذي استقر عيار 21 عند 2015 جنيها للبيع، و 2020 جنيها للشراء للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,280 شراء 2,303 عيار 22 بيع 2,090 شراء 2,111 عيار 21 بيع 1,995 شراء 2,015 عيار 18 بيع 1,710 شراء 1,727 عيار 14 بيع 1,330 شراء 1,343 عيار 12 بيع 1,140 شراء 1,151 الاونصة بيع 70,908 شراء 71,619 الجنيه الذهب بيع 15,960 شراء 16,120 الكيلو بيع 2,280,000 شراء 2,302,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.