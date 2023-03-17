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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة

صدى البلد

أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة، ينشر صدى البلد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 17 - 3 - 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة 17 - 3 - 2023

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب والذي استقر عيار 21 عند 2015 جنيها للبيع، و 2020  جنيها للشراء  للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,280 شراء 2,303
عيار 22بيع 2,090 شراء 2,111
عيار 21بيع 1,995 شراء 2,015
عيار 18بيع 1,710 شراء 1,727
عيار 14بيع 1,330 شراء 1,343
عيار 12بيع 1,140 شراء 1,151
الاونصةبيع 70,908 شراء 71,619
الجنيه الذهببيع 15,960 شراء 16,120
الكيلوبيع 2,280,000 شراء 2,302,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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