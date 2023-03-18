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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 18 مارس 2023

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم السبت، ينشر صدى البلد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 18 - 3 - 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,309 شراء 2,343
عيار 22بيع 2,116 شراء 2,148
عيار 21بيع 2,020 شراء 2,050
عيار 18بيع 1,731 شراء 1,757
عيار 14بيع 1,347 شراء 1,367
عيار 12بيع 1,154 شراء 1,171
الاونصةبيع 71,797 شراء 72,863
الجنيه الذهببيع 16,160 شراء 16,400
الكيلوبيع 2,308,571 شراء 2,342,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب اليوم السبت 18 - 3 - 2023

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب والذي استقر عيار 21 عند 2020 جنيها للبيع، و 2050  جنيها للشراء  للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

 مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

ارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 3.2 % منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 3.2 % منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك سيليكون فالي في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وضخت بنوك أمريكية كبيرة أمس الخميس، 30 مليار دولار على شكل ودائع في بنك فيرست ريبابليك لإنقاذه بعدما علق في الأزمة.

جاء ذلك بعدما قال بنك كريدي سويس، إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة بعدما وصلت إليه تبعات الانهيار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إن الأزمة المصرفية تبدو داعمة للذهب "لأنها أدت إلى شعور عام بأن البنوك المركزية قد تتراجع (عن رفع أسعار الفائدة) في ظل المخاطر بالسوق ومع ضغوط الائتمان".

لكن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس، إذ فاقت المخاوف حيال ارتفاع التضخم القلق من حدوث أزمة مصرفية عالمية.

ومن المتوقع أن يواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حملة مكافحة التضخم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في مارس.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدًا عند زيادة أسعار الفائدة

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