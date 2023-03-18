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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في خمس دقائق.. كوب من هذا الخليط يساعد على التخلص من للغازات

غازات البطن
غازات البطن

يعاني الكثير من الأشخاص من المغص الدائم والذي ينتج عن تكون الغازات فى البطن فإذا كنت من ضمن هؤلاء تعاني من غازات البطن يمكنك تناول كوب من هذا المشروب يساعد على التخلص من غازات البطن فى خمس دقايق فقط. 

 

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل مشروب طبيعي لعلاج غازات البطن والتخلص منها والشعور بالراحة. 
 

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مشروب الكراوية 

 

الكراوية لها تأثيرات مضادة للتقلصات و خصائص مضادة للميكروبات وطاردة للريح لاحتوائها على المواد الكيميائية الكارفول و الكارفين التي تساعد على تهدئة الأنسجة العضلية الملساء في الجهاز الهضمي وتساعد على طرد الغازات لتساعد على الإغاثة الفورية من الانتفاخ في المعدة .

طريقة عمل مشروب الكراوية لعلاج غازات البطن : 
 

إذا كنت تعاني من الانتفاخ المتكرر عليك مضغ قليل من بذور الكراوية عدة مرات على مدار اليوم إذا طعم بذور الكراوية الخام قوي جدا بالنسبة لك ، يمكن استخدامها مع بعض البذور الاخرى مثل الكمون, بدلا من ذلك، يمكن شرب شاي بذور الكراوية , حيث يتم وضع ملعقة صغيرة من بذور الكراوية المجففه الى كوب من الماء المغلي وتغطيته لمده 5 دقائق ثم تصفيته وشربه .

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