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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بصحبة زوجها.. سيرين عبد النور بإطلالة شتوية ناعمة من روما

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

تألقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، في صور جديدة مع زوجها في روما، وشاركت الصور مع متابعيها  على حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بإطلالة شتوية وناعمة .

 

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

 

وأرتدت سيرين عبد النور، بنطال جينز واسع باللون الثلجي، مع بلوفر باللون اللبني، وعليه بالطوا طويل من الصوف باللون الرمادي وبأكمام طويلة، و هو ما أعطاها إطلالة ناعمة.
 

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واختارت   سيرين  تسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بتركه منسدلًا عبر كتفيها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

سيرين عبد النور

 

ولم تتكلف سيرين عبد النور في وضع الماكياج، واختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا، والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

 

سيرين عبد النور


 
ولم تتكلف  سيرين  في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بإرتداء نظارة شمسية باللون الاسود موحقيبة باللون الرمادي القاتم، وهو ما اعطا إطلالة ناعمة وبسيطة .

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