بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

أحيت النجمة كارول سماحة حفلا غنائيا في دولة الكويت مؤخرا، لصالح مركز سرطان الأطفال في لبنان، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة

تفاصيل إطلالة كارول سماحة من حفلها بالكويت

واختارت كارول سماحة، ارتداء فستان أخضر اللون بالكامل لامع وباكمام طويلة وبقصة مميزة من الاكتاف، من تصميم دار أزياء لابورجوازي.

وجاءت درجة اللون الأخضر لفستان كارول سماحة قوية وجريئة لتعكس بها كارول شخصيتها، فاللون الأخضر العشبي يرمز إلى المال والصحة والثقة، وهذه الدرجة موجودة بكثرة في الطبيعة.

كارول سماحة

وتركت كارول سماحة شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

كارول سماحة

واختارت كارول سماحة بعض اللمسات الناعمة من المكياج والإكسسورات، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

كارول سماحة

كارول سماحة

كارول سماحة

كارول سماحة