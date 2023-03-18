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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي.. سعر إطلالة أنغام في السعودية يثير الجدل

أنغام
أنغام

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أنغام، وذلك خلال البروفة واستعدادها لحفل "ليلة صوت مصر" في المملكة العربية السعودية.

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وتألقت أنغام في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت قميص طويل باللون الأسود المزين بالنقوشات ذات اللون الأبيض، وقد حمل توقيع دار الأزياء العالمية  Balenciaga.

بلغ سعر قميص أنغام في السعودية 1077 دولار، أي ما يقرب من 33 ألف جنيه، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

أنغام
أنغام
أنغام
أنغام
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