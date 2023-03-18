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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأزرق اللافت .. ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ريهام عبد الغفور في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق  لا يحمل أي نقوشات او تطريزات ولكنه اتسم بصيحة الكتف الواحد.

تزينت ريهام عبد الغفور بمجموعة من المجوهرات الألماسية الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وق نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام عبد الغفور على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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